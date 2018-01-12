6 бригад «чёрных лесорубов» поймали в праздники в Иркутской области

По всем фактам правонарушений возбудят уголовные дела



За время новогодних выходных сотрудниками территориальных управлений министерства лесного комплекса и правоохранительных органов задержано шесть бригад незаконных лесорубов. В Усть-Ордынском лесничестве обнаружена незаконная рубка сосны общим объёмом 21,7 м3 с ущербом лесному фонду в 348 тысяч рублей.



На месте были задержаны пять человек. В Кировском лесничестве двух человек задержали на месте, где было незаконно заготовлено 3,738 м3 сосны, общим ущербом более 48 тысяч рублей.



В Осинском лесничестве задержаны две бригады, в общей сложности они заготовили 16 м3древесины, ущерб оценивается в 157 тысяч рублей. Два случая нелегальной рубки удалось пресечь в Тайшетском и Илимском лесничествах – там нарушители успели нанести ущерб лесному фонду на 16 тысяч рублей.



– Больше всего незаконных рубок в новогодние праздники было выявлено в Иркутском лесничестве. Общий ущерб от пяти фактов нарушений лесного законодательства составил почти четыре с половиной миллиона рублей, заготовлено 266 м3 леса, подозреваемыми теперь занимаются в полиции, – сообщил начальник Иркутского лесничества Константин Номоконов.



Сотрудниками лесничеств по каждому выявленному факту незаконных рубок составлены акты о лесонарушении и переданы в органы МВД для возбуждения уголовных дел, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

