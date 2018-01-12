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Жительница Бурятии зарубила мужа, пытавшегося её задушить
Происшествия, 12.01.2018 09:02 Фото:
Агрессивный мужчина напал на супругу, когда она попросила о разводе
10 января в правоохранительные органы позвонила жительница посёлка Аршан Тункинского района. Она сообщила, что случайно обнаружила мёртвого мужа, с которым они некоторое время назад расстались, в снегу во дворе своего дома, когда пошла за дровами. На месте происшествия следователь с экспертом осмотрели тело покойного 42-летнего мужчины, обнаружили у него многочисленные повреждения костей черепа и определили, что смерть потерпевшего наступила около недели назад. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
- В ходе допроса следователь обратил внимание на то, что показания супруги покойного во многом не совпадали с объективной картиной происшествия. Когда следователь попросил объяснить эти противоречия, женщина расплакалась, призналась в убийстве мужа и дала подробные показания об обстоятельствах происшествия. Женщине было предъявлено первоначальное обвинение, однако окончательная оценка её действиям будет дана после сбора и анализа всех доказательств, - уточнили в Следственном управлении.
По данным следствия, обвиняемая женщина проживала в браке с мужем на протяжении 15 лет. Некоторое время назад из-за частых семейных ссор она забрала дочь и вместе с ней переехала жить в соседний Аршан. Инициатором конфликтов в семье был муж, который на фоне имеющихся у него неврологических заболеваний становился вспыльчивым и агрессивным.
С 30 декабря мужчина несколько раз навещал женщину, скандалил и один раз нанёс ей побои. Затем вечером 3 января он вновь приехал к жене, которая сообщила ему, что намерена подать документы на развод. Услышав это заявление, мужчина схватил жену за шею и начал душить.
Сопротивляясь, женщина одной рукой нащупала рукоять топора, затем собралась с силами, оттолкнула нападавшего от себя, после чего ударила обухом топора ему по голове. От удара супруг упал на пол. Женщина подошла к нему и добила еще несколькими ударами топора по голове.
Затем, пока не пришла дочь, она вынесла тело на улицу и во дворе засыпала снегом, после чего замыла кровь в доме. Однако через неделю, не выдержав, женщина позвонила в правоохранительные органы. Вначале она попыталась ввести следствие в заблуждение, но, поняв тщетность своих попыток, призналась в преступлении.
- В ходе следствия тщательно будет проверена версия женщины, рассмотрен вопрос о наличии признаков необходимой обороны или её превышении. Окончательная юридическая оценка действиям обвиняемой будет дана только на основании всей совокупности собранных доказательств с учетом выводов экспертов и специалистов, - уточнили в СУ СКР по Бурятии.
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