Многодетная мать в Иркутской области убила собутыльницу





Следователи и сотрудники уголовного розыска полиции за сутки установили и доставили в отдел подозреваемую. Убийцей оказалась 40-летняя местная жительница. Она пояснила следователям, что в ночь на 7 января в квартире убитой в ходе совместного распития спиртных напитков на почве внезапно вспыхнувшей ссоры она нанесла ей удары ножом и скрылась.



В связи с тем, что у подозреваемой на иждивении находятся четверо несовершеннолетних детей, младшему из которых 6 месяцев, ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР Иркутской области.



8 января в Иркутской области было обнаружено тело 47-летней женщины с колото-резаными ранами в области груди и шеи в квартире дома № 1 по улице Дачная посёлка Пивовариха.