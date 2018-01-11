Улан-удэнец ограбил двух девушек за отказ продолжить выпивать с ним

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские раскрыли грабеж, совершенный в декабре прошлого года в Советском районе



Установлен и задержан подозреваемый – неработающий, ранее не судимый 26-летний молодой человек.



Преступление произошло на улице Борсоева, когда горожанки 24 и 27 лет после посещения увеселительного заведения направлялись домой. Злоумышленник, желая, чтобы они составили ему и его другу компанию (для продолжения распития спиртного), преградил им путь. А когда девушки пригрозили позвонить в полицию, отобрал у них мобильные. Ущерб составил 17 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса. Ведется следствие, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

