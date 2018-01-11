В Улан-Удэ легковушка снесла светофор (фото, видео)









Машина влетела в ограждение на заснеженной дороге. У иномарки сильно повреждена передняя часть автомобиля. Также снесено металлическое ограждение. Машина влетела в ограждение на заснеженной дороге. У иномарки сильно повреждена передняя часть автомобиля. Также снесено металлическое ограждение.









Как уточнили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии, 19-летний водитель «Тойоты Эксив» был трезв. Стаж вождения у него всего полтора года. По счастливой случайности обошлось без пострадавших.



На данный момент выясняются причины ДТП.



На данный момент выясняются причины ДТП.

Накануне ночью в Улан-Удэ на перекрёстке улицы Гагарина и проспекта 50-летия Октября произошла авария. Там иномарка влетела в светофор.