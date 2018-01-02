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В Иркутской области раскрыли кражу главного атрибута Нового года

В Иркутской области раскрыли кражу главного атрибута Нового года
Происшествия,  02.01.2018 12:54 Фото:pixabay.com
Неизвестные спилили и похитили посаженную в ограде дома сосну

Накануне в посёлке Тельма Иркутской области украли сосну. В дежурную часть обратилась местная жительница с заявлением о том, что вблизи ограды её дома ночью неизвестные спилили и похитили посаженную ею сосну.

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили подозреваемого. Им оказался 29-летний житель посёлка, который решил таким способом подзаработать. Мужчина продал спиленную в чужом дворе сосну своей соседке.

Ночью в нетрезвом состоянии он перелез через ограду дома, спилил там дерево, перекинул его через забор и ушёл незамеченным.

В отношении мужчины собран материал по статье «Мелкое хищение».

Это не первый злоумышленник, который не нашел лучшего способа отыскать главный атрибут Нового года, чем залезть в чужой двор и спилить растущее там хвойное дерево.

Например, в декабре уже был похожий случай: тогда двое молодых людей 18 и 19 лет из Усолье-Сибирского спилили и украли голубую ель со двора местной жительницы. Сделали они это для того, чтобы поставить её у себя во дворе.

- Злоумышленников не смутил тот факт, что ель уже была достаточно высокая, а как потом стало известно, владелица купила саженец ели несколько лет назад и сама посадила его недалеко от своего дома, - отмечают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Сотрудники полиции убедительно призывают жителей не злоупотреблять алкогольными напитками во время застолий. Чрезмерный приём горячительных напитков может обернуться серьёзными последствиями не только для вашего здоровья, но также может провоцировать вас к совершению необдуманных поступков.

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кража
 
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