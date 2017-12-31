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Одновременно с Улан-Удэ лже-террористы «заминировали» ещё 13 городов
Происшествия, 31.12.2017 10:18
Более 60 анонимных звонков об угрозах взрыва поступили в 14 городов в пятницу. В правоохранительных органах сообщили, что все сообщения оказались ложными
Свыше 25 тысяч человек эвакуированы в пятницу из-за анонимных сообщений об угрозах взрыва в 14 городах России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
- Атаке телефонных террористов 29 декабря подверглись 63 объекта в Пензе, Ижевске, Хабаровске, Якутске, Томске, Омске, Благовещенске, Владивостоке, Кемерове, Иркутске, Улан-Удэ, Барнауле, Нижневартовске и Москве, - сказал источник. Он уточнил, что среди «заминированных» оказались административные здания, торгово-развлекательные центры, магазины, кафе, жилые дома, вокзалы, лечебные учреждения и другие.
- Все объекты были обследованы, никаких подозрительных предметов не обнаружено, все угрозы взрыва оказались ложными. Однако на время проверок пришлось эвакуировать более 25 тысяч человек, - отметили в правоохранительных органах.
Напомним, в Улан-Удэ под волну попали два торговых центра: «Forum» и «Capital Mall».
Волна анонимных звонков о минировании разнообразных объектов: школ, вузов, торговых центров, административных зданий в российских городах идёт с 11 сентября. В общей сложности с сентября по декабрь анонимные звонки поступали в 190 городах, были «заминированы» более 3,5 тыс. объектов и эвакуированы более 2,5 млн человек. К проверке подобных сообщений привлекается в том числе Росгвардия.
По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах
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