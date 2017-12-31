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В Улан-Удэ столкнулись четыре автомобиля Происшествия, Накануне вечером на остановке «Заря» ВАЗ, выехавший с прилегающей территории, спровоцировал аварию с участие ещё трёх автомобилей

Одновременно с Улан-Удэ лже-террористы «заминировали» ещё 13 городов Происшествия, Более 60 анонимных звонков об угрозах взрыва поступили в 14 городов в пятницу. В правоохранительных органах сообщили, что все сообщения оказались ложными

Экс-главу Росграницы Дмитрия Безделова осудили за хищения в Бурятии Происшествия, Мещанский суд Москвы 29 декабря приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего руководителя Росграницы Дмитрия Безделова по делу о хищении почти 500 миллионов рублей при строительстве шести пунктов пропуска, в том числе в Бурятии

16-летнюю иркутянку, сбежавшую к виртуальной подруге, поймали в Тюмени Происшествия, 27 декабря в Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте поступила ориентировка, в которой говорилось, что в городе Иркутске самовольно ушла из дома несовершеннолетняя девушка 2001 года рождения. Ее отец обратился в полицию с заявлением о пропаже дочери

В Бурятии горел дом Происшествия, Пожар произошёл в Баунтовском районе

Самые громкие криминальные события и ЧП 2017 года Происшествия, «Байкал-Daily» подводит итоги самых резонансных криминальных событий, произошедших в Бурятии в уходящем году. Это громкое убийство борца Юрия Власко, орудовавший в Улан-Удэ педофил и другие ЧП

Житель Иркутской области продал героин в тамбуре поезда Происшествия, Неоднократно судимый за наркотики житель Слюдянки вновь приговорён к реальному лишению свободы за незаконные приобретение, хранение и сбыт наркотических средств

Узбекистанец в Иркутске силовым приёмом уложил полицейского Происшествия, Мужчина признан виновным в применении насилия к представителю власти

Улан-удэнец ударил ревнивца ножом, защищая его сожительницу Происшествия, Суд отнёсся критически к порывам подсудимого и назначил ему два срока лишения свободы

Самолёту «Улан-Удэ - Москва» пришлось приземлиться в Нижнем Новгороде Происшествия, Пять самолётов прибыли на запасной аэродром, приземлившись в пятницу днем в аэропорту Нижнего Новгорода