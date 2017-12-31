16-летнюю иркутянку, сбежавшую к виртуальной подруге, поймали в Тюмени

27 декабря в Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте поступила ориентировка, в которой говорилось, что в городе Иркутске самовольно ушла из дома несовершеннолетняя девушка 2001 года рождения. Ее отец обратился в полицию с заявлением о пропаже дочери



Сотрудниками транспортной полиции были приняты безотлагательные меры по поиску пропавшей девушки, и в результате проверки было установлено, что она следует в поезде № 69 «Чита – Москва». Сразу по прибытии состава на станцию Тюмень сотрудники отделения по делам несовершеннолетних сняли с поезда 16-летнюю беглянку и доставили ее в дежурную часть транспортной полиции.



Как выяснилось, девушка учится на первом курсе техникума индустрии и питания города Иркутска. Она ушла из дома, не поставив отца в известность, чтобы уехать в Москву к своей подруге, с которой познакомилась через социальные сети.



С девушкой сотрудники полиции провели профилактические беседы и пояснили ей, какие опасности могут произойти в чужом городе, если с тобой рядом нет родителей.



В настоящее время несовершеннолетняя девушка временно размещена в «Центр социальной помощи семье и детям «Мария», а вскоре за ней приедет её папа, сообщает пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

