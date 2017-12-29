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В Улан-Удэ эвакуировали ТРЦ «Forum»
Происшествия, 29.12.2017 15:24 Фото:
Внезапная эвакуация торгового центра в самом центре Улан-Удэ произошла сегодня днём
Как стало известно «Байкал-Daily», сегодня около 15 часов дня эвакуировали ТРЦ «Forum» на улице Ленина.
- Людей выгоняют без объяснения причин, - сообщил очевидец.
В правоохранительных органах пока воздерживаются от комментариев, советуя обратиться в УФСБ по Бурятии.
По одной из версий произошедшее является плановыми учениями. По другой - в Улан-Удэ опять зафиксирован анонимный звонок с угрозой о взрыве. В пользу последней версии говорит аналогичный инцидент, зафиксированный сегодня в Иркутске. Там из-за звонка о заминировании эвакуировали крупный развлекательный центр «Сильвер молл».
Информация о произошедшем в ТРЦ «Forum» уточняется.
Как сообщал «Байкал-Daily», волна эвакуаций из-за анонимных звонков прошла по Улан-Удэ 13 сентября. Один за другим были оцеплены и эвакуированы посетители нескольких школ, детсадов, железнодорожного и автомобильного вокзалов, супермаркета «Абсолют». Эвакуация коснулась практически всех торговых центров (в их числе «Юбилейный», «Capital Mаll», «People's Park», «Верхнеудинский» «Баянгол», «Заря»).
Эвакуация была произведена в зданиях мэрии Улан-Удэ и правительства Бурятии. Чиновники простояли на улице весь обеденный перерыв. Родители эвакуированных детсадов были крайне возмущены тем, что дети ждали на улице без верхней одежды - воспитателям запретили заходить в здания.
Позже мэрия Улан-Удэ раскрыла детали произошедшего: «13 сентября в 11 часов 50 минут в приёмную руководителя администрации Улан-Удэ поступило анонимное телефонное сообщение о том, что в здании заложена бомба, необходима эвакуация людей».
В октябре стало известно, что звонки о минировании по всей России были сделаны из-за рубежа.
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