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Пьяные читинцы украли из бара кегу пива
Происшествия, 29.12.2017 15:02
Однако употребить похищенное так и не смогли, потому что алкоголь разлился на землю
В мае ранее судимые жители краевого центра Читы отдыхали в одном из баров города. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они под утро решили похитить кегу с разливным пивом и продолжить «банкет» в другом месте.
Один из парней отвлекал девушку-бармена, а двое других в это время достали из-под прилавка кегу с пивом и направились с ней к выходу. Однако бармен заметила, что пиво пытаются украсть и кинулась вдогонку, пытаясь отобрать и вернуть кегу. Отвлекавший её разговорами молодой человек поспешил на помощь подельникам.
Злоумышленники притащили украденную кегу с пивом в один из дворов и вскрыли её камнем. Однако алкоголь полностью выплеснулся на землю.
Суд с учётом того, что молодые люди были ранее судимы, приговорили их на сроки от 3 лет до 4 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор суда первой инстанции вступил в законную силу. Апелляционная жалоба на него осужденных оставлена без удовлетворения, сообщает пресс-служба прокуратура Забайкальского края.
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