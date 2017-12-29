Пьяные читинцы украли из бара кегу пива

Однако употребить похищенное так и не смогли, потому что алкоголь разлился на землю



В мае ранее судимые жители краевого центра Читы отдыхали в одном из баров города. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они под утро решили похитить кегу с разливным пивом и продолжить «банкет» в другом месте.



Один из парней отвлекал девушку-бармена, а двое других в это время достали из-под прилавка кегу с пивом и направились с ней к выходу. Однако бармен заметила, что пиво пытаются украсть и кинулась вдогонку, пытаясь отобрать и вернуть кегу. Отвлекавший её разговорами молодой человек поспешил на помощь подельникам.



Злоумышленники притащили украденную кегу с пивом в один из дворов и вскрыли её камнем. Однако алкоголь полностью выплеснулся на землю.



Суд с учётом того, что молодые люди были ранее судимы, приговорили их на сроки от 3 лет до 4 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Приговор суда первой инстанции вступил в законную силу. Апелляционная жалоба на него осужденных оставлена без удовлетворения, сообщает пресс-служба прокуратура Забайкальского края.

