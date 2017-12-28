Читинка лишилась 42 тысяч, продавая телевизор на «Авито»

Девушка назвала аферистам данные банковской карты



Полицейские устанавливают личности злоумышленников, которые за сутки обманным путём похитили более 50 тысяч рублей с банковских карт забайкальцев.



В минувшую среду в полицию обратилась читинка, которая сообщила, что неизвестные похитили с её карты 42 тысячи рублей. В ходе первоначальных мероприятий полицейские установили, что накануне девушка разместила на сайте «Авито» объявление о продаже телевизора. Позже ей перезвонили лже-покупатели и сообщили, что хотят приобрести товар.



Задаток за него они готовы перевести сразу, но для этого им нужны данные банковской карты. Девушка передала неизвестным всю запрашиваемую информацию, предоставив тем самым доступ к «онлайн-банку». После списания денежных средств телефон, с которого звонили злоумышленники, стал недоступен.



В этот же день жертвами кибер-преступников стали ещё двое забайкалок. Жительнице села Кыра позвонили мошенники и, представившись работниками компании сотовой связи, пообещали вернуть деньги за накопленные бонусы. Женщина также назвала злоумышленникам данные банковской карты, с которой в результате было похищено больше 3000 рублей. Жительница Борзи заказала новый сотовый телефон на сомнительном интернет-сайте и перевела 100% предоплату за товар, лишившись тем самым почти 6000 рублей.



Установлено, что звонили злоумышленники из разных регионов России. Возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

