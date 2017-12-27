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Подозреваемого в убийстве Юрия Власко признали вменяемым

Подозреваемого в убийстве Юрия Власко признали вменяемым
Происшествия,  27.12.2017 17:26
Психолого-психиатрическую экспертизу проводили в Хабаровске

Как сообщал «Байкал-Daily», 33-летнего обвиняемого в убийстве бурятского спортсмена Юрия Власко направили в Хабаровск, в краевую психиатрическую больницу, для проведения экспертизы на вменяемость. Именно этот мужчина, по версии следствия, нанёс удары ножом 20-летнему спортсмену.

По информации источника «Байкал-Daily», после прохождения психолого-психиатрической экспертизы, мужчина был признан вменяемым. Сейчас он уже вернулся в Улан-Удэ.

Напомним, Юрий Власко был убит 29 июля в курортном посёлке Горячинск в Бурятии. Он пришёл на подмогу другу, который поругался с местными жителями. Последние накинулись на 20-летнего спортсмена, забили его насмерть ножом и металлическим прутом. Шокирующее видео массовой драки попало в интернет и позже легло в основу уголовного дела, по которому были задержаны трое подозреваемых. 

Спортивная общественность требовала для задержанных пожизненного заключения.

Двое из задержанных отрицают свою вину. Один из подозреваемых ранее признал свою вину.

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