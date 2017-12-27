Читинца избили и ограбили около бара

У него украли 10 тысяч рублей и телефон



В минувший понедельник в УМВД России по Чите поступило сообщение от местного жителя. Он рассказал, что около одного из читинских баров двое неизвестных мужчин нанесли ему побои и отняли телефон и кошелёк, в котором находилось 10 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска установили личности злоумышленников. Ими оказались двое читинцев. Подозреваемые задержаны, от них получены признательные показания.



Кроме того, за прошедшие сутки сотрудники полиции задержали троих ранее судимых читинцев, которые, находясь в квартире 19-летнего молодого человека, нанесли ему телесные повреждения и открыто похитили имущество.



В обоих случаях в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье 161 УК РФ «Грабёж». Часть похищенного изъята и возвращена потерпевшим, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



