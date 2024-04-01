В Иркутской области работу мэра района предложили оценить от «хорошо» до «супер»

В опросе отсутствовали отрицательные варианты ответа



29 марта администрация Чунского района Иркутской области запустила в своём официальном Telegram-канале онлайн-опрос. Местных жителей попросили оценить работу мэра Николая Хрычова. Однако на выбор они предложили только три положительных ответа – «Супер», «Отлично» и «Хорошо». Нейтральных или негативных оценок опрос не предусматривал.



Внимание на «похвальное» голосование обратили не только региональные СМИ, но крупные федеральные издания.



«Как вам такие голосования: «Здорово», «Прекрасно», «Восхитительно», - иронизирует паблик «Иркутск №1»,



«Самопрезентация в Сети – дело тонкое», - пишет паблик «Братчане».



Вскоре после резонанса голосование в Telegram-канале удалили. Перед этим количество проголосовавших достигло уже 10 тысяч человек – большинство были привлечены как раз благодаря федеральным СМИ. Лидировал вариант «Супер».



Отметим, комментарии под всеми постами администрации Чунского района на данный момент недоступны.



