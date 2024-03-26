Фальшивый заммэра Улан-Удэ не только пишет, но и звонит коллегам

В Telegram появились фейковые аккаунты заммэра и главы комитета по образования
Мошенники продолжают создавать фальшивые аккаунты различных бурятских чиновников. Накануне от имени первого заместителя мэра Улан-Удэ Олега Екимовского, началась не только рассылка сообщений его коллегам и знакомым, но и звонки.
- Друзья! Мошенники создали мой фейковый аккаунт в телеграм с фото, взятым из интернета, и обращаются от моего имени с просьбами. Более того, они могут позвонить и обратиться к вам от моего имени. Сейчас технологии настолько совершенны, что можно подделать голос человека. Обращаюсь ко всем знакомым, коллегам, друзьям, не реагируйте! Это мошенники! – обратился Олег Екимовский.
Также мошенники вновь создали фейковую страницу председателя комитета по образованию Улан-Удэ Татьяны Митрофановой.
В переписке в мессенджере от её имени подчинённых предупреждают о якобы сотрудниках ФСБ, которые проводят проверки. В этом случае злоумышленники просят потенциальных жертв не перезванивать Татьяне Митрофановой.
- Просим не отвечать на сообщения, не поддаваться на провокации! Если мошенники настойчивы, угрожают, просят взять кредиты, необходимо сообщить в полицию, - обратились в комитете по образованию.
Липовый аккаунт Татьяны Митрофановой мошенники создавали в ноябре 2023 года. Тогда преступники запрашивали списки сотрудников.
Подобные фальшивые аккаунты нужны, чтобы убедить жертву и начать её «обрабатывать». Если коллеги и подчинённые решат, что общаются с настоящим чиновником, то поверят и последующему звонку «сотрудника ФСБ». А дальше их вынудят переводить деньги на различные «безопасные счета».
Как сообщал «Байкал-Dailу», один из таких последних случаев произошёл в начале марта, когда директор улан-удэнской школы, поверив фальшивому руководителю из администрации города, лишилась в итоге более 2 миллионов 700 тысяч рублей.
Ранее бухгалтер медучреждения из Улан-Удэ, поверившая сообщению от «главного врача», перевела мошенникам свыше 5 миллионов рублей. А преподаватель вуза, поверив сообщению якобы от ректора, и вовсе продала квартиру и перевела неизвестным 10,5 млн рублей.
Фальшивый заммэра Улан-Удэ не только пишет, но и звонит коллегам
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