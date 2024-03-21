21 марта

20 марта

Популярное

Мошенники рассылают сообщения от имени спикера Хурала Бурятии

Мошенники рассылают сообщения от имени спикера Хурала Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Неизвестные вновь создали фейковый аккаунт Владимира Павлова

Мошенники создали в Telegram фейковый аккаунт председателя Народного Хурала Бурятии Владимира Павлова.

От его имени злоумышленники рассылают сообщения коллегам и знакомым Павлова.

- Уважаемые земляки, в этот раз мошенники добрались до телеграм-канала и создали аккаунт с моим фото. Рассылают разные сообщения и просьбы! Прошу быть бдительными и не реагировать на подобные сообщения и звонки! Указанный номер телефона - это не мой номер,- обратился Владимир Павлов.

Аккаунт спикера Хурала уже «подделывали» в феврале. Тогда Владимир Павлов также просил не реагировать на сомнительные сообщения с номера, оканчивающегося на 8569. 

Подделка страниц высокопоставленных чиновников – одно из звеньев в схеме мошенников. Они пишут подчинённым и предупреждают, что скоро с ними свяжутся «сотрудники правоохранительных органов». По такой схеме недавно обманули директора одной из улан-удэнских школ. Поверив, что ей написала чиновница из профильного комитета мэрии, она выполнила все указания «сотрудника ФСБ» и лишилась 2,7 млн рублей.
мошенничество Народный Хурал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Мошенники рассылают сообщения от имени спикера Хурала Бурятии
Мошенники рассылают сообщения от имени спикера Хурала Бурятии
Власть, 21.03.2024
Неизвестные вновь создали фейковый аккаунт Владимира Павлова
Власти Улан-Удэ планируют отказаться от бумажных заявлений
Власти Улан-Удэ планируют отказаться от бумажных заявлений
Власть, 20.03.2024
Оказываемые услуги хотят перевести на цифровые платформы
Игорь Шутенков: «Силы и возможности для достижений целей у нас есть»
Игорь Шутенков: «Силы и возможности для достижений целей у нас есть»
Власть, 20.03.2024
Власти города подготовят новый план социально-экономического развития
В мэрии Улан-Удэ открыли мемориальную доску в честь присвоения звания «Город трудовой доблести»
В мэрии Улан-Удэ открыли мемориальную доску в честь присвоения звания «Город трудовой доблести»
Власть, 20.03.2024
Сегодня в здании администрации города Улан-Удэ на первом этаже торжественно открыли памятную доску. На ней выдержка из указа президента страны Владимира Путина
Активистов поблагодарили за работу на выборах президента
Активистов поблагодарили за работу на выборах президента
Власть, 20.03.2024
Для участия в президентских выборах они привлекли более 30 миллиона россиян
В Бурятии начали внедрять муниципальный инвестиционный стандарт
В Бурятии начали внедрять муниципальный инвестиционный стандарт
Власть, 19.03.2024
В республике решат проблемы, связанные с реализацией инвестиционных проектов в муниципалитетах
Вице-мэр Тулуна задержана по подозрению в мошенничестве
Власть, 19.03.2024
Дело связано с премиями подчинённых чиновнице работников
Глава Бурятии: «Мы с вами сделали очень ответственное дело»
Глава Бурятии: «Мы с вами сделали очень ответственное дело»
Власть, 18.03.2024
Алексей Цыденов по итогам выборов обратился к землякам
В Бурятии суд обязал власти района ликвидировать большие свалки
В Бурятии суд обязал власти района ликвидировать большие свалки
Власть, 18.03.2024
Они разрослись до 15 тысяч квадратных метров
В Бурятии Путин набирает 87% голосов
В Бурятии Путин набирает 87% голосов
Власть, 18.03.2024
На втором месте – кандидат от КПРФ
ЕР передаст в кабмин предложения по реализации послания Путина
ЕР передаст в кабмин предложения по реализации послания Путина
Власть, 15.03.2024
Партия представит свои предложения по реализации новых национальных проектов
Мэр Улан-Удэ проголосовал на выборах президента страны
Мэр Улан-Удэ проголосовал на выборах президента страны
Власть, 15.03.2024
Игорь Шутенков приехал на участок с супругой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^