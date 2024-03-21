Неизвестные вновь создали фейковый аккаунт Владимира Павлова
Мошенники создали в Telegram фейковый аккаунт председателя Народного Хурала Бурятии Владимира Павлова.
От его имени злоумышленники рассылают сообщения коллегам и знакомым Павлова.
- Уважаемые земляки, в этот раз мошенники добрались до телеграм-канала и создали аккаунт с моим фото. Рассылают разные сообщения и просьбы! Прошу быть бдительными и не реагировать на подобные сообщения и звонки! Указанный номер телефона - это не мой номер,- обратился Владимир Павлов.
Аккаунт спикера Хурала уже «подделывали» в феврале. Тогда Владимир Павлов также просил не реагировать на сомнительные сообщения с номера, оканчивающегося на 8569.
Подделка страниц высокопоставленных чиновников – одно из звеньев в схеме мошенников. Они пишут подчинённым и предупреждают, что скоро с ними свяжутся «сотрудники правоохранительных органов». По такой схеме недавно обманули директора одной из улан-удэнских школ. Поверив, что ей написала чиновница из профильного комитета мэрии, она выполнила все указания «сотрудника ФСБ» и лишилась 2,7 млн рублей.
Мошенники рассылают сообщения от имени спикера Хурала Бурятии
Власть, Фото:
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