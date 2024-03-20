Активистов поблагодарили за работу на выборах президента

Для участия в президентских выборах они привлекли более 30 миллиона россиян



Итоги участия партийного актива «Единой России» в президентских выборах обсуждались в рамках заседания президиума генерального совета, проведённого секретарём генсовета «ЕР» Андреем Турчаком.



По словам Турчака, большую роль в победе Владимира Путина сыграла партия «Единая Россия». Как сообщает mkset.ru, в преддверии начала избирательной кампании была озвучена задача привести на избирательные участки и через дистанционное электронное голосование как минимум 30 миллионов избирателей. Для достижения такой цели были настроены все партийные проекты, мероприятия по народной программе, деятельность с активом и сторонниками «ЕР». Сейчас уже можно сделать вывод, что задачу удалось выполнить, так как для участия в президентских выборах партия привлекла 31,2 миллиона россиян.



В особом порядке Турчак отметил работу с жителями многоквартирных домов и участниками голосования по программе формирования комфортной городской среды. Оно стартовало 15 марта и завершится 30 апреля, охватив всю страну.



Турчак обращает внимание на то, что от общего количества граждан, проголосовавших за Владимира Путина во всех регионах, вклад «Единой России» достиг 41%.



Он назвал явку на выборы в 77% и само качество голосования уникальным результатом в истории нашей страны. В общей сложности за действующего президента проголосовали 76 миллионов человек. Такие цифры свидетельствуют о колоссальном доверии населения Владимиру Путину.



Такого весомого успеха удалось достичь, несмотря на серьёзное давление, предпринимаемые попытки сорвать выборы внутри страны и за её пределами, запугивание населения приграничных регионов.



- Показательна реакция на это жителей Белгородчины, Брянщины, Курской, Воронежской областей, наших новых регионов. Несмотря на то, что процесс голосования сопровождался обстрелами, провокациями со стороны противника, во всех этих регионах и явка, и результат нашего лидера выше среднероссийских, – заявил секретарь генсовета.



Турчак подчёркивает, что «ЕР» проделала много работы и в самом начале президентской кампании.



Как сообщает сайт er.ru, единороссы активно вели сбор подписей за выдвижение Владимира Путина. Из 3,5 миллиона подписей 2 миллиона удалось собрать представителям «Единой России».



Кроме того, на заседании генсовета дан старт предварительному голосованию «Единой России». Оно начнётся 21 марта и будет вестись до 26 мая в регионах, где осенью пройдут выборы разного уровня. Подать заявку на участие в праймериз можно с 26 марта.



- Вот и прошли три дня голосования на выборах президента нашей страны. Бурятия ещё раз показала, что мы сила, что в Бурятии живут умные, сильные, ответственные, неравнодушные люди. У нас очень высокая явка – 73,7%, которая показывает, что у нас люди все практически пришли, все неравнодушные, за небольшим исключением. Результат у президента – 87,96%, практически 88% - за нашего президента Владимира Владимировича Путина. Мы с вами сделали очень ответственное дело: мы определили будущее нашей страны, будущее нашего единого сильного государства, которое справится с любыми напастями. У нас впереди много планов, много работы. Я хочу сказать спасибо всем, кто так или иначе участвовал в выборах. Хочу сказать спасибо волонтёрам, спасибо нашим ТОСам, артистам, всем неравнодушным креативным людям. Хочу сказать спасибо медицинским работникам, которые работали на этих участках. Всем. И конечно, работникам избирательных участковых комиссий, ТИКов. Всем, кто вложил душу, труд в эти три дня голосования. Также хочу поблагодарить всех партийцев и сторонников «Единой России» за активное участие в избирательной кампании, - заявил секретарь Бурятского РО партии «Единая Россия», глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

