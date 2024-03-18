На втором месте – представитель КПРФ
Действующий президент РФ Владимир Путин на выборах главы государства после обработки 100% протоколов в Бурятии набирает 87,96% голосов. За него проголосовали 436 208 жителей республики. Об этом сегодня сообщил на брифинге председатель Избиркома Бурятии Александр Акчурин.
На втором месте – кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,23% (20 980 голосов). Далее идут кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков – 3,71% (18 388 голосов) и Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 2,38% (11 814 голосов).
Явка по Бурятии составила 73,72%. Рекорд прошлых президентских выборов побить не удалось – в 2018 году проголосовали 75% избирателей.
- Общее количество граждан, принявших участие в выборах на территории республики Бурятия, составило 496 тысяч 100 человек, - уточнил Александр Акчурин.
Путин набрал 87,96% голосов после обработки 100% протоколов в Бурятии
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