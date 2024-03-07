Россиянок поздравят с 8 марта
К 8 марта единороссы и молодогвардейцы готовят поздравления для многодетных мам, матерей, жён и дочерей бойцов СВО, женщин-медиков и военнослужащих, ветеранов, участниц волонтёрских партийных миссий и жительниц новых регионов.
Секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак подчеркнул важность участия женщин во всех сферах жизни. В «Единой России» – множество женщин, причём они занимаются не только партийной работой, но и волонтёрством. Турчак поблагодарил женщин за их труд и неравнодушие, сообщает mkset.ru.
В 77 субъектах РФ открыты штабы общественной поддержки. В них в рамках акции «Твоя весна» будут поздравлять жён, матерей и дочерей военнослужащих, проводиться мастер-классы и тренинги. В ряде регионов откроются фотовыставки «Героини тыла», посвящённые женщинам-волонтёрам
Также партия проводит Неделю женского здоровья в рамках марафона «Сила России».
Председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов рассказал, что женщинам будут дарить цветы на улицах городов. Поздравлять будут в том числе тех, кто живёт на наших новых территориях. Об этом пишет сайт er.ru.
Примечательно, что молодогвардейцы поздравят проводниц поездов дальнего следования, отправляющихся с московских вокзалов в день праздника.
- В Международный женский день по всей Бурятии пройдёт ряд праздничных мероприятий, посвящённых прекрасной половине человечества. Активисты партии, молодогвардейцы на улицах города Улан-Удэ и во всех районных центрах республики в ходе акции «Вам, любимые!» (0+) поздравят наших милых дам с наступившей весной, скажут тёплые слова и подарят тюльпаны. Традиционно в регионе пройдут праздничные концерты, и, конечно же, от лица «Единой России» примут поздравления как молодые мамы, так и многодетные семьи, - поделился руководитель Бурятского исполнительного комитета регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Ведерников.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ и райцентрах Бурятии женщинам подарят тюльпаны
Власть, Фото:
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