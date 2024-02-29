Глава Бурятии: «Страна объединилась, мы стали сильнее»















Владимир Путин оглашает ежегодное послание Федеральному собранию. Мероприятие проходит в Гостином дворе. Президент обозначает основные направления внутренней и внешней политики России.Незадолго до начала мероприятия глава Бурятии Алексей Цыденов дал комментарий телеканалу «Россия-1», поделившись своим мнением относительно основных тезисов послания.- Уверен, что акцент будет на социальную сферу, на независимость государства, на укрепление нашей самодостаточности, самостоятельности, снижение импортозависимости, укрепление международного положения, - прокомментировал он.Алексей Цыденов подчеркнул, что исполнение предыдущих посланий выполнялось на высоком уровне и находилось на особом контроле президента.- Это приводило к тому, что наша страна становилась сильнее – и экономически, и в военном плане. Общество сплачивалось. Сегодня как раз та ситуация, когда страна собралась и объединилась, и мы стали сильнее, - подчеркнул глава республики.