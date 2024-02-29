29 февраля

28 февраля

Популярное

Глава Бурятии: «Страна объединилась, мы стали сильнее»

Глава Бурятии: «Страна объединилась, мы стали сильнее»
Власть, 
Алексей Цыденов дал комментарий незадолго до начала послания президента

Владимир Путин оглашает ежегодное послание Федеральному собранию. Мероприятие проходит в Гостином дворе. Президент обозначает основные направления внутренней и внешней политики России.

Незадолго до начала мероприятия глава Бурятии Алексей Цыденов дал комментарий телеканалу «Россия-1», поделившись своим мнением относительно основных тезисов послания.

- Уверен, что акцент будет на социальную сферу, на независимость государства, на укрепление нашей самодостаточности, самостоятельности, снижение импортозависимости, укрепление международного положения, - прокомментировал он.

Алексей Цыденов подчеркнул, что исполнение предыдущих посланий выполнялось на высоком уровне и находилось на особом контроле президента.

- Это приводило к тому, что наша страна становилась сильнее – и экономически, и в военном плане. Общество сплачивалось. Сегодня как раз та ситуация, когда страна собралась и объединилась, и мы стали сильнее, - подчеркнул глава республики.

 



глава Бурятии Алексей Цыденов Путин президент России

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ директору «Водоканала» продлили арест
В Улан-Удэ директору «Водоканала» продлили арест
Власть, 29.02.2024
Суд не стал изменять меру пресечения на более мягкую
В Забайкалье создали совет по качеству жизни
В Забайкалье создали совет по качеству жизни
Власть, 28.02.2024
Он будет контролировать оказание услуг в социальной сфере
В Бурятии уволившемуся тарбагатайскому главе нашли временную замену
В Бурятии уволившемуся тарбагатайскому главе нашли временную замену
Общество, 28.02.2024
И. о. руководителя района стал бывший первый зам Владимира Смолина
Прокурор Бурятии посетил Баунтовский район
Прокурор Бурятии посетил Баунтовский район
Власть, 28.02.2024
Михаил Филичев посетил соцобъекты и провёл личный приём 
Глава Бурятии встретился с послом Шри-Ланки в России
Глава Бурятии встретился с послом Шри-Ланки в России
Власть, 27.02.2024
Стороны намерены развивать бизнес и туризм 
На Байкале в хоккей сыграли звёзды мирового спорта
На Байкале в хоккей сыграли звёзды мирового спорта
Власть, 26.02.2024
Игроками также стали Герои России
В Бурятии отложили вопрос об отмене прямых выборов мэра Улан-Удэ
В Бурятии отложили вопрос об отмене прямых выборов мэра Улан-Удэ
Общество, 26.02.2024
Его сняли с повестки очередной сессии Народного Хурала

В Бурятию прибыл министр труда и социальной защиты России
В Бурятию прибыл министр труда и социальной защиты России
Власть, 26.02.2024
 Антон Котяков встретится с Алексеем Цыденовым и посетит соцобъекты
Назначен замначальника УФСИН по Бурятии
Назначен замначальника УФСИН по Бурятии
Власть, 24.02.2024
Евгений Слабухин трудится в уголовно-исполнительной системе региона более 20 лет
В Иркутской области ограничат работу «наливаек»
В Иркутской области ограничат работу «наливаек»
Власть, 21.02.2024
С сентября в регионе вступят в действие ограничения для объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах
В Иркутской области изменили закон о соцпомощи гражданам
В Иркутской области изменили закон о соцпомощи гражданам
Власть, 21.02.2024
Семьи участников СВО включили в перечень категорий, имеющих право на заключение соцконтракта

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^