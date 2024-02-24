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Назначен замначальника УФСИН по Бурятии

Назначен замначальника УФСИН по Бурятии
Власть,  Фото:УФСИН по Бурятии
Евгений Слабухин трудится в уголовно-исполнительной системе региона более 20 лет

В УФСИН России по Бурятии назначили нового заместителя начальника регионального пенитенциарного ведомства по кадровой и воспитательной работе с личным составом. Им стал ранее замещавший должность начальника лечебно-исправительного учреждения № 5 Евгений Слабухин.

- Отметим, что Евгений Александрович проходит службу в уголовно-исполнительной системе региона более 20 лет на разных должностях и в разных подведомственных учреждениях региона, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Новый заместитель бурятского УФСИН Евгений Александрович Слабухин родился 9 сентября 1981 года в селе Турка Прибайкальского района Бурятии.
УФСИН назначение

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