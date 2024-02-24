Назначен замначальника УФСИН по Бурятии

Власть, Фото: УФСИН по Бурятии

Евгений Слабухин трудится в уголовно-исполнительной системе региона более 20 лет



В УФСИН России по Бурятии назначили нового заместителя начальника регионального пенитенциарного ведомства по кадровой и воспитательной работе с личным составом. Им стал ранее замещавший должность начальника лечебно-исправительного учреждения № 5 Евгений Слабухин.



- Отметим, что Евгений Александрович проходит службу в уголовно-исполнительной системе региона более 20 лет на разных должностях и в разных подведомственных учреждениях региона, - сообщили в пресс-службе ведомства.



Новый заместитель бурятского УФСИН Евгений Александрович Слабухин родился 9 сентября 1981 года в селе Турка Прибайкальского района Бурятии.

