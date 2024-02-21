В президентскую программу капремонта войдут детские сады и колледжи

В текущем году ремонт планируется провести в 1047 школах страны



На федеральном штабе секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и министр просвещения РФ Сергей Кравцов обсудили с представителями регионов реализацию президентских программ капремонта действующих и строительства новых школ и детских садов.



Согласно заявлению Турчака, ремонт в прошлом году завершили в 2422 школах, из которых 1520 было отремонтировано за счёт федеральных средств, а 902 школы – из средств региональных бюджетов. Больше всего школ отремонтировали в прошлом году в Чеченской Республике, Северной Осетии, Дагестане, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Татарстане, Чувашии и Якутии. Список лидеров среди регионов дополнили Забайкальский край, Ставрополье и Алтай, а также Московская, Брянская и Курская области.



Как пишет mkset.ru, за два года действия программы, о старте которой глава государства объявил на съезде «Единой России» в 2021 году, капитальный ремонт был проведён более чем в 4 тысячах зданий.



Согласно информации, полученной от секретаря генсовета «ЕР», на текущий год капремонт планируется провести в 1047 школах, 530 из которых будут окончательно отремонтированы в 2025 году.



Также Турчак акцентировал внимание на строительстве новых школ. В рамках программы с 2019 года в стране открылись 1344 школы, рассчитанных в общей сложности на 793 тысячи мест. Согласно прошлогодним итогам, 430 новых школ на 250 тысяч мест были введены в эксплуатацию.



По данным, предоставленным Сергеем Кравцовым, из строящихся новых школ по программе до конца этого года не менее 1,3 тысячи должны быть достроены.



Глава министерства рассказал, что за несколько лет существования программы в РФ построили 1676 новых детских садов. Таким образом, дефицит мест в дошкольных учреждениях в регионах удалось устранить.



По заявлению секретаря генсовета, в мае «Единая Россия» запустит инфопортал «Спутник народной программы». На сайте будет опубликована информация обо всех школах, участвующих в программе капитального ремонта. Здесь же можно будет получать обратную связь от граждан и своевременно реагировать на возникающие проблемы.



Как пишет сайт er.ru, реализуемая «Единой Россией» при участии Минпросвещения программа капремонта школ является частью народной программы партии. Её инициатором стал президент, о чем он объявил на съезде «Единой России» в 2021 году. В программу включены почти 7300 школ. Контроль всех этапов работ – от проекта до приёмки – осуществляется родительскими штабами.



- Качество образования также зависит от того, насколько привлекательным и интересным будет школа, которая является вторым домом для учеников и учителей. В рамках исполнения народной программы партии в Бурятии в 2024 году будет проведён капитальный ремонт 8 школ на общую сумму 365,0 млн рублей. Средства на ремонт будут выделены из федерального и республиканского бюджета. Работы включают в себя ремонт фасадов, внутренних помещений, крыш, инженерных систем, включая электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, вентиляцию и пожарную сигнализацию, а также ремонт санузлов и пищеблоков. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролирует «Партийный десант», в который войдут депутаты-партийцы разных уровней, представители родительских объединений, педагоги вместе с Минпросвещения, - поделился руководитель исполнительного комитета Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Ведерников.

