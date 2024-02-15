Также больше средств из городского бюджета пойдут на развитие города
13 февраля в столице Бурятии состоялось заседание бюджетного комитета горсовета Улан-Удэ. На предстоящей сессии депутатам предстоит уточнить городской бюджет на 2024 год и плановый на 2025-2026 года.
По словам председателя комитета Дмитрия Путилина, деньги пойдут на модернизацию очистных сооружений, сетей теплоснабжения, водоснабжения и развитие центра города.
- Из наиболее крупных расходов 1,7 млрд будет направлено на реконструкцию очистных правобережных сооружений, 1,6 млрд на развитие инфраструктуры центра города Улан-Удэ. Порядка 163,9 млн рублей пойдёт на приобретение новых трамваев, 92,4 млн рублей – на разработку ПСД путепровода в районе Стеклозавода и 84,7 млн рублей на ремонт откосов по улицам Ербанова и Борсоева, - уточнил председатель.
На заседании депутатам также предложили включить в прогнозный план приватизации одной второй доли жилого помещения в микрорайоне Дивизионная, 9, нежилых зданий, двух автомобилей и двух модульных котельных.
Улан-Удэ выделит деньги на модернизацию коммунальных сетей и очистных
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он назвал это «колоссальной поддержкой наших врачей»
Прокуратура обнаружила нарушения законодательства о контрактной системе
Сотрудника администрации оштрафовали на 20 тысяч рублей
Он присягнул на верность муниципалитету
Под снос попали самовольно построенные магазины
Он продлится до 17 марта
Запланировано проведение совместных мероприятий
В воскресенье, 11 февраля, Бурятия, Калмыкия и Тыва отпраздновали Белый месяц на международной выставке-форуме «Россия» (0+)
Владимир Смолин досрочно сложит свои полномочия
В её рамках запланированы модернизация и обновление энергетической отрасли на Дальнем Востоке
Ранее Елена Калашникова работала в Якутии
Во время мастер-класса Алексей Цыденов сделал кулинарное признание
Боец прилетел в Улан-Удэ без верхней одежды
Власть, 12.02.2024
Сегодня, 12 февраля, подразделения государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии отмечают 55 лет со дня образования службы
Общество, 11.02.2024
Он будет отвечать за ЖКХ и строительство