Улан-Удэ выделит деньги на модернизацию коммунальных сетей и очистных

Также больше средств из городского бюджета пойдут на развитие города



13 февраля в столице Бурятии состоялось заседание бюджетного комитета горсовета Улан-Удэ. На предстоящей сессии депутатам предстоит уточнить городской бюджет на 2024 год и плановый на 2025-2026 года.



По словам председателя комитета Дмитрия Путилина, деньги пойдут на модернизацию очистных сооружений, сетей теплоснабжения, водоснабжения и развитие центра города.



- Из наиболее крупных расходов 1,7 млрд будет направлено на реконструкцию очистных правобережных сооружений, 1,6 млрд на развитие инфраструктуры центра города Улан-Удэ. Порядка 163,9 млн рублей пойдёт на приобретение новых трамваев, 92,4 млн рублей – на разработку ПСД путепровода в районе Стеклозавода и 84,7 млн рублей на ремонт откосов по улицам Ербанова и Борсоева, - уточнил председатель.



На заседании депутатам также предложили включить в прогнозный план приватизации одной второй доли жилого помещения в микрорайоне Дивизионная, 9, нежилых зданий, двух автомобилей и двух модульных котельных.

