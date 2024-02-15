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Улан-Удэ выделит деньги на модернизацию коммунальных сетей и очистных

Улан-Удэ выделит деньги на модернизацию коммунальных сетей и очистных
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Также больше средств из городского бюджета пойдут на развитие города

13 февраля в столице Бурятии состоялось заседание бюджетного комитета горсовета Улан-Удэ. На предстоящей сессии депутатам предстоит уточнить городской бюджет на 2024 год и плановый на 2025-2026 года.

По словам председателя комитета Дмитрия Путилина, деньги пойдут на модернизацию очистных сооружений, сетей теплоснабжения, водоснабжения и развитие центра города.

- Из наиболее крупных расходов 1,7 млрд будет направлено на реконструкцию очистных правобережных сооружений, 1,6 млрд на развитие инфраструктуры центра города Улан-Удэ. Порядка 163,9 млн рублей пойдёт на приобретение новых трамваев, 92,4 млн рублей – на разработку ПСД путепровода в районе Стеклозавода и 84,7 млн рублей на ремонт откосов по улицам Ербанова и Борсоева, - уточнил председатель.

На заседании депутатам также предложили включить в прогнозный план приватизации одной второй доли жилого помещения в микрорайоне Дивизионная, 9, нежилых зданий, двух автомобилей и двух модульных котельных. 
Улан-Удэ бюджет горсовет

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