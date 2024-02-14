В Иркутске сносят незаконные здания

Власть, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Под снос попали самовольно построенные магазины



Самовольные строения на улицах Сурнова и Баррикад в Иркутске были выявлены в рамках муниципального земельного контроля. Решением судебных органов оба объекта признаны незаконными и подлежащими сносу.



Как отметили в администрации Иркутска, в добровольном порядке собственники длительное время не сносили свои магазины. Так, на улице Сурнова в трёхэтажном здании площадью 400 кв. м продолжалась продажа автозапчастей.



– Представители мэрии совместно со службой судебных приставов неоднократно осуществляли выезды, должника привлекали к административной ответственности. Однако только после вручения руководителю организации предупреждения об уголовной ответственности и обращения в суд приставов с заявлением об изменении способа и порядка исполнения решения суда, владелец приступил к сносу сооружения, – прокомментировали в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города.



Аналогичная ситуация и по объекту на улице Баррикад. Несмотря на решение суда, владелец бизнеса – юридическое лицо – не предпринял мер для добровольного его исполнения и продолжал продавать автомобили и сопутствующие товары. Судебный пристав-исполнитель неоднократно привлекал должника к административной ответственности. В результате в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». После чего он приступил к демонтажу незаконного строения.





