14 февраля

Популярное

В Иркутске сносят незаконные здания

В Иркутске сносят незаконные здания
Власть,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Под снос попали самовольно построенные магазины

Самовольные строения на улицах Сурнова и Баррикад в Иркутске были выявлены в рамках муниципального земельного контроля. Решением судебных органов оба объекта признаны незаконными и подлежащими сносу.

Как отметили в администрации Иркутска, в добровольном порядке собственники длительное время не сносили свои магазины. Так, на улице Сурнова в трёхэтажном здании площадью 400 кв. м продолжалась продажа автозапчастей.

– Представители мэрии совместно со службой судебных приставов неоднократно осуществляли выезды, должника привлекали к административной ответственности. Однако только после вручения руководителю организации предупреждения об уголовной ответственности и обращения в суд приставов с заявлением об изменении способа и порядка исполнения решения суда, владелец приступил к сносу сооружения, – прокомментировали в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города.

Аналогичная ситуация и по объекту на улице Баррикад. Несмотря на решение суда, владелец бизнеса – юридическое лицо – не предпринял мер для добровольного его исполнения и продолжал продавать автомобили и сопутствующие товары. Судебный пристав-исполнитель неоднократно привлекал должника к административной ответственности. В результате в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». После чего он приступил к демонтажу незаконного строения.


Иркутск снос самовольные постройки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске сносят незаконные здания
В Иркутске сносят незаконные здания
Власть, 14.02.2024
Под снос попали самовольно построенные магазины
Прокурор Бурятии и омбудсмен подписали соглашение о сотрудничестве
Прокурор Бурятии и омбудсмен подписали соглашение о сотрудничестве
Власть, 14.02.2024
Запланировано проведение совместных мероприятий
Бурятия, Калмыкия и Тува показали традиции празднования Белого месяца на ВДНХ
Бурятия, Калмыкия и Тува показали традиции празднования Белого месяца на ВДНХ
Власть, 14.02.2024
В воскресенье, 11 февраля, Бурятия, Калмыкия и Тыва отпраздновали Белый месяц на международной выставке-форуме «Россия» (0+)
Тарбагатайский район Бурятии останется без главы
Тарбагатайский район Бурятии останется без главы
Власть, 14.02.2024
Владимир Смолин досрочно сложит свои полномочия

Разрабатывается программа развития электроэнергетики на территории ДФО до 2050 года
Разрабатывается программа развития электроэнергетики на территории ДФО до 2050 года
Власть, 13.02.2024
В её рамках запланированы модернизация и обновление энергетической отрасли на Дальнем Востоке
В Забайкалье назначен министр труда и соцзащиты населения
В Забайкалье назначен министр труда и соцзащиты населения
Власть, 13.02.2024
Ранее Елена Калашникова работала в Якутии
В Бурятии прояснили историю с курткой от Алексея Цыденова
В Бурятии прояснили историю с курткой от Алексея Цыденова
Власть, 13.02.2024
Он не дал замёрзнуть бойцу, оставшемуся без бушлата

Глава Бурятии научил москвичей готовить буузы
Глава Бурятии научил москвичей готовить буузы
Власть, 13.02.2024
Во время мастер-класса Алексей Цыденов сделал кулинарное признание
Глава Бурятии отдал участнику СВО свою куртку
Глава Бурятии отдал участнику СВО свою куртку
Власть, 13.02.2024
Боец прилетел в Улан-Удэ без верхней одежды

В Бурятии юбилей отметили подразделения госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии
В Бурятии юбилей отметили подразделения госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии
Власть, 12.02.2024
Сегодня, 12 февраля, подразделения государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии отмечают 55 лет со дня образования службы
В Бурятии у мэра Гусиноозёрска появился новый заместитель
В Бурятии у мэра Гусиноозёрска появился новый заместитель
Общество, 11.02.2024
Он будет отвечать за ЖКХ и строительство
В Бурятии инаугурируется новоизбранный глава Муйского района
В Бурятии инаугурируется новоизбранный глава Муйского района
Общество, 11.02.2024
Он официально вступит в должность через несколько дней
Путин поздравил буддистов России
Путин поздравил буддистов России
Власть, 10.02.2024
«Буддисты России бережно хранят бесценное нравственное, духовное наследие предков, их самобытные устои и обычаи…»
Алексей Цыденов на двух языках поздравил жителей Бурятии с Сагаалганом
Алексей Цыденов на двух языках поздравил жителей Бурятии с Сагаалганом
Власть, 10.02.2024
«Искренне верю в то, что в 2024 году мы со всем справимся», - обратился он

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^