Во время мастер-класса Алексей Цыденов сделал кулинарное признание
Глава Бурятии Алексей Цыденов научил москвичей готовить буузы. В субботу, 11 февраля, он провёл кулинарный мастер-класс для посетителей выставки «Россия» (0+), которая проходит в эти дни в столице.
Сперва глава республики презентовал зрителям блюда национальной кухни на демонстрационном столе.
- Буузы, голова барана, боовы, хушууры, тарасун. Стол маленький какой-то, районы у нас выставляют по 102 блюда. Это укороченная презентация, - объяснил Алексей Цыденов.
Затем он прошёл за стол, где приступил к готовке бууз. Сперва присылал стол мукой, ловко раскатал кусочек теста, щедро добавил мясную начинку и слепил «юрту». По правилам, на буузе нужно делать 33 защипа. Но руководитель республики признался, что у него никогда не получалось сделать такое количество защипов.
После он продемонстрировал зрителям то, как правильно есть это блюдо.
- Бууза берётся руками, правильная бууза должна быть целая, не дырявая. Надкусываем и выпиваем [бульон]. Кто ни разу буузой не обливался, тот не бурят, - пошутил Алексей Цыденов. - После, когда выпили бульон, начинаем наслаждаться.
После с национальной кухней зрителей выставки познакомили представители Калмыкии и Тывы.
Глава Бурятии научил москвичей готовить буузы
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