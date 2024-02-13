Глава Бурятии научил москвичей готовить буузы

Во время мастер-класса Алексей Цыденов сделал кулинарное признание



Глава Бурятии Алексей Цыденов научил москвичей готовить буузы. В субботу, 11 февраля, он провёл кулинарный мастер-класс для посетителей выставки «Россия» (0+), которая проходит в эти дни в столице.



Сперва глава республики презентовал зрителям блюда национальной кухни на демонстрационном столе.



- Буузы, голова барана, боовы, хушууры, тарасун. Стол маленький какой-то, районы у нас выставляют по 102 блюда. Это укороченная презентация, - объяснил Алексей Цыденов.



Затем он прошёл за стол, где приступил к готовке бууз. Сперва присылал стол мукой, ловко раскатал кусочек теста, щедро добавил мясную начинку и слепил «юрту». По правилам, на буузе нужно делать 33 защипа. Но руководитель республики признался, что у него никогда не получалось сделать такое количество защипов.



После он продемонстрировал зрителям то, как правильно есть это блюдо.



- Бууза берётся руками, правильная бууза должна быть целая, не дырявая. Надкусываем и выпиваем [бульон]. Кто ни разу буузой не обливался, тот не бурят, - пошутил Алексей Цыденов. - После, когда выпили бульон, начинаем наслаждаться.



После с национальной кухней зрителей выставки познакомили представители Калмыкии и Тывы.



