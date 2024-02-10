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Путин поздравил буддистов России

Путин поздравил буддистов России
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
«Буддисты России бережно хранят бесценное нравственное, духовное наследие предков, их самобытные устои и обычаи…»

10 февраля президент Владимир Путин поздравил буддистов России с Новым годом по лунному календарю.

В поздравлении, опубликованном Кремлём, говорится

«Буддистам России!

Поздравляю вас с наступлением Нового года по лунному календарю и праздника Белого месяца.

Знаменуя обновление природы и человека, этот значимый для последователей буддизма праздник символизирует добрые надежды и ожидания, стремление к гармонии и чистоте помыслов. В эти дни принято подводить итоги уходящего года, прощать обиды, помогать ближним.

С удовлетворением отмечу, что буддисты России бережно хранят бесценное нравственное, духовное наследие предков, их самобытные устои и обычаи. Буддийские организации проводят большую, востребованную просветительскую, образовательную, благотворительную работу, заботятся о воспитании подрастающего поколения. Поддерживают участников специальной военной операции и их семьи. И конечно, важен вклад российских буддистов в сохранение мира, согласия и взаимопонимания в обществе, в развитие межрелигиозного и межнационального диалога.

Желаю российским буддистам успехов, здоровья, благополучия.

Владимир Путин».

Путин буддизм Сагаалган

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