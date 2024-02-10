10 февраля президент Владимир Путин поздравил буддистов России с Новым годом по лунному календарю.В поздравлении, опубликованном Кремлём, говорится«Буддистам России!Поздравляю вас с наступлением Нового года по лунному календарю и праздника Белого месяца.Знаменуя обновление природы и человека, этот значимый для последователей буддизма праздник символизирует добрые надежды и ожидания, стремление к гармонии и чистоте помыслов. В эти дни принято подводить итоги уходящего года, прощать обиды, помогать ближним.С удовлетворением отмечу, что буддисты России бережно хранят бесценное нравственное, духовное наследие предков, их самобытные устои и обычаи. Буддийские организации проводят большую, востребованную просветительскую, образовательную, благотворительную работу, заботятся о воспитании подрастающего поколения. Поддерживают участников специальной военной операции и их семьи. И конечно, важен вклад российских буддистов в сохранение мира, согласия и взаимопонимания в обществе, в развитие межрелигиозного и межнационального диалога.Желаю российским буддистам успехов, здоровья, благополучия.Владимир Путин».