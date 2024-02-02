Национальный музыкальный инструмент будут изучать в школах
1 февраля президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух издал указ о почитании и популяризации национального музыкального инструмента морин хуур. В документе правительству страны поручено активизировать усилия по почитанию и популяризации этого двухструнного музыкального инструмента, являющегося нематериальным культурным наследием монгольского народа.
Так, в указе дано поручение внедрить специальную программу по морин хууру в школьную программу путём привлечения финансирования и создания условий в общеобразовательных школах для развития всестороннего национального художественного образования. Также поручено проводить обучения игре на морин хууре в культурных центрах аймаков, сомонов и районах столицы.
Будет уделено приоритетное внимание продвижению инструмента среди общественности как внутри страны, так и за рубежом; разработана специальная программа поддержки изучения морин хуура и обучения национальному искусству в монгольских школах и учебных центрах за рубежом.
Государственный филармонический оркестр-ансамбль будет преобразован в полноценный оркестр, ему увеличат бюджет, финансовые и материальные ресурсы. Кроме этого, будет поддержана система подготовки профессиональных исполнителей на морин хууре, оказана поддержка в развитии производства инструмента и обучении квалифицированных мастеров искусству его изготовления.
Под эгидой президента Монголии каждые три года будут проводить международный фестиваль исполнителей на морин хууре. Помимо всего, семьи страны призвали внести свой вклад в сохранение и распространение национального искусства и наследия, исполняя мелодию на морин хууре, обучая своих детей и передавая искусство игры будущим поколениям. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В Монголии издан указ о чествовании и продвижении морин хуура
Власть, Фото:
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