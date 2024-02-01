01 февраля

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Юбилейную медаль Бурятии передали на хранение в музей

Юбилейную медаль Бурятии передали на хранение в музей
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Она пополнила коллекцию музея истории республики

Медаль «100 лет Республике Бурятия» будет храниться в музее истории Бурятии. 31 января её вручил музейным работникам руководитель администрации главы и правительства Бурятии Алдар Гулгенов.

- В минувший 2023 год Республика Бурятия отметила вековой юбилей со дня образования. Сегодня мы хотим вручить на хранение в музей юбилейную медаль «100 лет Республике Бурятия». Эта медаль станет достойным, почётным экземпляром в коллекции музея, - заявил Алдар Гулгенов.

Медаль будет представлена в экспозиции «Достояние республики» (0+) до конца февраля. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.
Бурятия музей медаль

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