Юбилейную медаль Бурятии передали на хранение в музей

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Она пополнила коллекцию музея истории республики



Медаль «100 лет Республике Бурятия» будет храниться в музее истории Бурятии. 31 января её вручил музейным работникам руководитель администрации главы и правительства Бурятии Алдар Гулгенов.



- В минувший 2023 год Республика Бурятия отметила вековой юбилей со дня образования. Сегодня мы хотим вручить на хранение в музей юбилейную медаль «100 лет Республике Бурятия». Эта медаль станет достойным, почётным экземпляром в коллекции музея, - заявил Алдар Гулгенов.



Медаль будет представлена в экспозиции «Достояние республики» (0+) до конца февраля. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.

