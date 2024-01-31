Глава Бурятии и министры узнали о проблемах жителей Мухоршибирского района

Всех «выслушали и взяли в работу»

В ходе рабочей поездки в Мухоршибирский район 30 января глава Бурятии Алексей Цыденов провёл две встречи с населением: на акционерном обществе «Разрез Тугнуйский» и в селе Мухоршибирь. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. Судя по телеграм-каналам членов правительства Бурятии, Цыденова сопровождали несколько министров. В частности, вице-премьер и глава минздрава Евгения Лудупова сообщила, что провела вечерний обход в Центральной районной больнице в Мухоршибири.

Руководители министерств и ведомств Бурятии, представители администрации и Совета депутатов Мухоршибирского района, главы муниципальных образований и сельских поселений, представители трудовых коллективов, молодёжных, ветеранских организаций района приняли участие в двух встречах главы республики. Всего на них присутствовали около 400 человек.

В формате диалога обсуждались волнующие местных жителей вопросы:

- о строительстве и капитальном ремонте сельских домов культуры в селах Бар, старый Заган, Хонхолой;

- о ремонте моста в селе Гашей, связывающего шесть сел с районным центром;

- о дефиците кадров, о предоставлении жилья для педагогов и медработников, оплате труда.





- Много вопросов, они в целом похожи, - сказал Алексей Цыденов журналистам после окончания встреч с жителями. - Касаются дорог, объектов культуры, образования, где-то нужен ремонт, где-то нужна стройка. Со всеми вопросами будем работать, поскольку все объекты так или иначе мы включаем в федеральные или республиканские программы. Рано или поздно все равно всё сделаем. Был вопрос по ремонту моста в селе Гашей: будем делать этот мост. Самые насущные вопросы, что есть у жителей Мухоршибирского района, выслушали и взяли в работу.

В рамках работы в Мухоршибирском районе глава Бурятии подписано соглашение о социальном партнерстве в реализации корпоративного демографического стандарта: «Разрез Тугнуйский» принял на себя дополнительные обязательства по поддержке материнства и детства на предприятии.

Министр здравоохранения Евгения Лудупова поблагодарила руководство разреза «за расширение мер поддержки семей, материнства и заботу о здоровье сотрудников».