Часть депутатов из Бурятии больше не смогут покинуть Россию





Депутатов Народного Хурала хотят ограничить в праве на выезд из России – то есть махнуть в заграничный отпуск некоторые их них уже не смогут. Вопрос обсудят на ближайшей сессии парламента, которая состоится 29 февраля.





На рассмотрение коллег его вносит Пётр Мордовской, возглавляющий хуральский комитет по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы. Он же выступит в качестве докладчика.



В пояснительной записке к законопроекту есть ссылка на федеральный закон № 114 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в РФ» от 15 августа 1996 года. В августе 2023-го в него внесли изменения.



Речь о подпункте 1 статьи 15-ой, где говорится, что решение об ограничении на выезд за границу для того или иного депутата принимает председатель законодательного органа субъекта РФ. В данном случае – спикер Хурала. А коснуться табу может народных избранников, которые владеют совершенно секретными или сведениями особой важности. Кто именно – естественно, не уточняется.



В ФЗ прописан «перечень обстоятельств гуманитарного характера», при которых даже ограниченные в праве на выезд россияне всё же смогут на какое-то время отправиться на рубеж. Решение о запрете можно будет обжаловать.



Загранпаспорта парламентариям, судя по всему, придётся сдать. В законе, в соответствие с которым и приведут в порядок республиканский, определены условия их передачи на хранение для «невыездных». «Положения законопроекта позволяют соблюсти баланс между необходимостью обеспечения защиты государственной тайны и жизненно важными интересами граждан», – отмечается в пояснительной записке к документу.



В июле «Ведомости» писали, что ограничение на выезд прежде не касалось сенаторов и депутатов, хотя де-факто в таких случаях решения и так бы принимали председатели Совета Федерации и Госдумы. Вообще народные избранники имеют доступ к секретным сведениям, но по факту с такой информацией работают только единицы, а ознакомление с ней происходит по распоряжению спикера.



