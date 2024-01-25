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Улан-удэнским чиновникам захотелось четыре новеньких «Лады»

Улан-удэнским чиновникам захотелось четыре новеньких «Лады»
Власть, 
Каждый такой автомобиль обойдётся почти в полтора миллиона рублей

Ещё в декабре на официальном сайте госзакупок объявили запрос котировок на поставку легкового автомобиля Lada Vesta седан или его эквивалента. Заказчиком выступил комитет по управлению имуществом и землепользованию (КУИЗ) администрации Улан-Удэ.

Всего чиновники решили приобрести четыре таких авто. Начальная цена контакта составляла 5 миллионов 998 тысяч рублей, а стоимость каждой машины – в 1 миллион 499 тысяч 500 рублей.

В техзадании прописали требования к автомобилям – стальные диски, запасное стальное колесо, наружные зеркала с боковыми указателям поворота, антенна «акулий плавник», иммобилайзер, автоматическое запирание дверей при начале движения, автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении, система экстренного оповещения «ЭРА- ГЛОНАСС», система вспомогательного торможения и защита двигателя.

Кроме того, в документации указали количество посадочных мест – пять, комплектацию (кондиционер, антиблокировочная система, усилитель рулевого управления, регулировка рулевой колонки по углу наклона и по вылету), материал (комбинированный), мощность двигателя (не менее 100 и не более 150 лошадиных сил), его рабочий объём (не менее 1500 и не более 2000 см³) и тип (бензиновый), размер колёсных дисков и тип привода (моноприводный).

Отмечается, что машины должны быть новыми, не «бэушными», «изготовленным в условиях промышленного производства» не ранее 2023 года. Вместе с ними поставщик должен обязан передать ключи, электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС), сервисную книжку с отметкой о проведении предпродажной подготовки, руководство по эксплуатации на русском языке и другие документы, «подтверждающие соответствие автомобиля требованиям действующего законодательства и необходимые для постановки на учёт в органах ГИБДД».

В итоге стоимость контракта уронили до 5 миллионов 956 тысяч рублей. Таким образом, один седан обойдётся в 1 миллион 489 тысяч. Победу на аукционе одержало ООО, которое является официальным дилером Lada в Улан-Удэ.

Срок исполнения, прописанный в контракте – до 31 марта 2024 года. Именно к этой дате КУИ должно получить новенькие машинки.
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