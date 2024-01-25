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Бурятия начала готовиться к «Алтаргане – 2024»

Бурятия начала готовиться к «Алтаргане – 2024»
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Международный фестиваль состоится в Монголии

23 января глава Бурятии Алексей Цыденов провёл совещание по подготовке к международному бурятскому национальному фестивалю «Алтаргана-2024». Напомним, что «Алтаргана» в этом году состоится в Булганском аймаке Монголии с 26 по 28 июля.

- Во время подготовки к участию обращаю внимание оргкомитета на то, чтобы национальные костюмы для делегации были сшиты по всем канонам. Они ведь различаются в зависимости от принадлежности к роду, где-то незначительно и глазу незаметно, но для представителя рода – это очень важно. Прошу не упускать из виду такой важный аспект, - подчеркнул на совещании глава Бурятии.

Участниками фестиваля от Бурятии под руководством Алексея Цыденова станут представители законодательной и исполнительной власти, культуры, спорта и жители районов республики. В программе мероприятия ожидаются выступления творческих коллективов, 15 конкурсов, развлекательно-познавательные события, а также спортивные соревнования по бурятской национальной борьбе, стрельбе из лука, бурятским шахматам и многие другие.

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, в 2022 году 40 представителей Булганского аймака в области искусства и спорта приняли участие в международном фестивале, проходившем в посёлке Агинское Забайкальского края, и получили право на его проведение в аймаке Булган в 2024 году. Отметим, что «Алтаргану» Республика Бурятия принимала в 2016 году.

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Бурятия Алтаргана фестиваль

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