Глава Бурятии выразил соболезнования в связи с трагедией в Монголии

«Ваша боль отозвалась в наших сердцах», - подчеркнул он



Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнования в связи с трагедией в Монголии.



– Уважаемые жители Монголии! Вся Бурятия сопереживает родным и близким погибших в непредвиденной трагедии, произошедшей ночью в районе жилого массива и рынков «Нарантуул» и «Дунжингарав» в городе Улан-Батор. Ваша боль отозвалась в наших сердцах. Душевных сил вам, стойкости. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Братский народ Бурятии в этот скорбный час вместе с вами, – написал Алексей Цыденов.



В Улан-Баторе – столице Монголии около 01:00 взорвался грузовик, перевозивший 60 тонн газа. Произошло это в результате столкновения с другим авто.



По последним данным, в пожаре погибли шесть человек – три местных жителя и трое прибывших пожарных. В данный момент идёт поиск пропавших людей. Местные власти не исключают, что число погибших и пострадавших увеличится.



Ещё 14 человек пострадали.



Возникший пожар уничтожил 20 транспортных средств и перекинулся на ближайший жилой дом.



«Квартиры где-то на 10-12 этажах выгорели от взрыва. Видимо, до них достал факел. Нижние этажи при этом целые, - рассказал житель Улан-Батора «Байкал-Dailу» .

