На сервисе по поиску работы появилась вакансия президента Российской Федерации

Её опубликовали в Чите

«На SuperJob открыта вакансия президента Российской Федерации. Главные требования: активная жизненная позиция, любовь к Родине, готовность к постоянным командировкам», - такое письмо пришло в рассылке от одного из крупнейших в России порталов для соискателей и работодателей.

Действительно, подобное объявление опубликовано в читинском разделе SuperJob. «Байкал-Daily» ознакомился с шутливой вакансией, больше похожей на рекламную, но весьма креативную кампанию портала.

«Опыт работы не требуется, полная занятость», - сказано в посте.

Обязанности президента просты: «эффективно управлять страной с населением 150 миллионов человек». В том числе, назначать выборы Государственной Думы, преодолевать кризисы и разрешать споры трёх ветвей власти как на федеральном уровне, так и на уровне отношений органов госвласти Федерации и субъектов Российской Федерации и между различными субъектами России. И ещё несколько десятков пунктов, которые прописаны в Конституции РФ.

Возраст соискателя от 35 лет. Что соответствует положению Основного закона страны. От кандидата нужны активная жизненная позиция, патриотизм. Пол не имеет значения. Необходимы гражданство РФ и подтвержденный опыт постоянного проживания в РФ не менее 25 лет. Обязательны владение хотя бы одним европейским языком и готовность к постоянным командировкам.

«Работодатель с пониманием отнесется к опыту работы на аналогичной должности», - сказано в объявлении. Работодателем же указан «народ Российской Федерации». Он примет кандидата на работу по итогам всеобщих выборов.

Напомним, выборы президента состоятся 15-17 марта 2024 года.

В случае избрания работодателем предоставляется: личный самолет, государственная квартира, государственная дача, полное содержание за государственный счёт (медицинское обслуживание, питание, транспорт, занятия спортом, образование, отдых) для президента и членов его семьи. Гарантируется персональный кабинет с видом на Кремль (изнутри), а также проезд от места проживания к месту работы без пробок.

«Условия выхода на пенсию оговариваются отдельно с каждым успешным кандидатом, - сказано в тексте шутливой вакансии. - Зарплата «белая», постоянно пересматривается, оформление по ТК РФ».