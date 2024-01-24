24 января

23 января

Популярное

На сервисе по поиску работы появилась вакансия президента Российской Федерации

На сервисе по поиску работы появилась вакансия президента Российской Федерации
Власть, 

Её опубликовали в Чите

«На SuperJob открыта вакансия президента Российской Федерации. Главные требования: активная жизненная позиция, любовь к Родине, готовность к постоянным командировкам», - такое письмо пришло в рассылке от одного из крупнейших в России порталов для соискателей и работодателей.

Действительно, подобное объявление опубликовано в читинском разделе SuperJob. «Байкал-Daily» ознакомился с шутливой вакансией, больше похожей на рекламную, но весьма креативную кампанию портала.

«Опыт работы не требуется, полная занятость», - сказано в посте.

Обязанности президента просты: «эффективно управлять страной с населением 150 миллионов человек». В том числе, назначать выборы Государственной Думы, преодолевать кризисы и разрешать споры трёх ветвей власти как на федеральном уровне, так и на уровне отношений органов госвласти Федерации и субъектов Российской Федерации и между различными субъектами России. И ещё несколько десятков пунктов, которые прописаны в Конституции РФ.

Возраст соискателя от 35 лет. Что соответствует положению Основного закона страны. От кандидата нужны активная жизненная позиция, патриотизм. Пол не имеет значения. Необходимы гражданство РФ и подтвержденный опыт постоянного проживания в РФ не менее 25 лет. Обязательны владение хотя бы одним европейским языком и готовность к постоянным командировкам.

«Работодатель с пониманием отнесется к опыту работы на аналогичной должности», - сказано в объявлении. Работодателем же указан «народ Российской Федерации». Он примет кандидата на работу по итогам всеобщих выборов.

Напомним, выборы президента состоятся 15-17 марта 2024 года.

В случае избрания работодателем предоставляется: личный самолет, государственная квартира, государственная дача, полное содержание за государственный счёт (медицинское обслуживание, питание, транспорт, занятия спортом, образование, отдых) для президента и членов его семьи. Гарантируется персональный кабинет с видом на Кремль (изнутри), а также проезд от места проживания к месту работы без пробок.

«Условия выхода на пенсию оговариваются отдельно с каждым успешным кандидатом, - сказано в тексте шутливой вакансии. - Зарплата «белая», постоянно пересматривается, оформление по ТК РФ».

работа выборы политика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии планируют отремонтировать 180 км дорог
В Бурятии планируют отремонтировать 180 км дорог
Власть, 23.01.2024
Дорожники республики готовятся к началу дорожно-строительного сезона
В Туве создали министерство по делам молодёжи
В Туве создали министерство по делам молодёжи
Власть, 23.01.2024
Министром нового ведомства назначен Субудай Оюн
Бурятии выделили 20 млн на соцпроекты НКО
Бурятии выделили 20 млн на соцпроекты НКО
Власть, 23.01.2024
Средства пополнят общий конкурсный фонд республики
Прокуратура внесла представление главе Джидинского района Бурятии
Прокуратура внесла представление главе Джидинского района Бурятии
Власть, 23.01.2024
Районная администрация не ответила местной жительнице на её жалобу
В Бурятии появится государственная дорожно-строительная служба
В Бурятии появится государственная дорожно-строительная служба
Власть, 22.01.2024
Предприятие займётся дорожными работами в удалённых районах республики
В мэрии Улан-Удэ произошли серьёзные перестановки
В мэрии Улан-Удэ произошли серьёзные перестановки
Власть, 22.01.2024
В столице Бурятии появились сразу два вице-мэра
Глава Бурятии всё же окунулся в крещенскую купель
Глава Бурятии всё же окунулся в крещенскую купель
Власть, 22.01.2024
Ранее он не планировал погружение
В Бурятии наконец-то выберут главу Муйского района
В Бурятии наконец-то выберут главу Муйского района
Власть, 19.01.2024
На это кресло метят два кандидата
Власти двух районов Бурятии засудили из-за санзон
Власти двух районов Бурятии засудили из-за санзон
Власть, 19.01.2024
Там не соблюдалось санитарное законодательство

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^