Районная администрация не ответила местной жительнице на её жалобу
Прокуратура Джидинского района Бурятии выявила нарушения закона о порядке рассмотрения обращений граждан.
Местная жительница обратилась в районную администрацию с жалобой о несогласии с привлечением её к административной ответственности. Однако ей так и не ответили на заявление. В связи с этим она обратилась в прокуратуру.
Прокурор района внёс главе Джидинского района представление об устранении нарушений законодательства.
- В отношении виновного должностного лица администрации возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами органов местного самоуправления, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Прокуратура внесла представление главе Джидинского района Бурятии
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