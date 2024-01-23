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Бурятии выделили 20 млн на соцпроекты НКО

Бурятии выделили 20 млн на соцпроекты НКО
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Средства пополнят общий конкурсный фонд республики

На поддержку социальных проектов некоммерческих организаций Бурятии выделили 20 млн рублей из фонда президентских грантов. Решение принято на заседании координационного комитета фонда президентских грантов, прошедшем под председательством первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.

В декабре 2023 года правительство Бурятии направило заявку на конкурс фонда президентских грантов на поддержку проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) республики. По результатам конкурса заявка была удовлетворена. В 2024 году на реализацию социальных проектов Бурятии выделен грант в сумме 20 млн рублей.

Эти средства пополнят общий конкурсный фонд республики, предусмотренный для реализации социальных проектов НКО. В 2024 году он составит 37 млн рублей.

Распределение грантов проходит ежегодно на заседании координационного комитета фонда президентских грантов. На последнем заседании было принято решение о распределении двух млрд рублей на софинансирование социально ориентированных проектов НКО в субъектах Российской Федерации в 2024 году.

- Финансирование одобрено 31 региону. При принятии решения учитывалось, насколько ответственно, открыто и прозрачно были проведены конкурсы в субъектах в прошедшем году, - сообщает пресс-служба правительства РБ.

Бурятия некоммерческие организации. НКО

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