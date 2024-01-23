В Бурятии планируют отремонтировать 180 км дорог

Власть, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Дорожники республики готовятся к началу дорожно-строительного сезона



В этом году в Бурятии планируется отремонтировать 180 км дорог, в том числе порядка 90 км по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Нацпроект будет реализован в более 10 муниципальных образованиях республики, в том числе в Улан-Удэнской агломерации.



В рамках подготовки к дорожно-строительному сезону 2024 года в министерстве транспорта Бурятии прошло первое в этом году семинар-совещание в режиме видеоконференцсвязи с муниципальными образованиями. На совещании специалисты рассказали об изменениях в федеральном и региональном законодательстве в сфере дорожного хозяйства, о видах субсидий дорожного фонда Бурятии, которыми могут воспользоваться муниципальные образования для улучшения дорожной инфраструктуры.



- Несмотря на то, что сам дорожно-строительный сезон в нашем регионе не такой длительный, дорожные службы заказчика и муниципальных образований работают круглогодично: это и проектирование, и процедуры проведения торгов, проверка документации, заключение контрактов - пояснил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

