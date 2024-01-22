В Бурятии появится государственная дорожно-строительная служба

Предприятие займётся дорожными работами в удалённых районах республики



В Бурятии для ремонта дорог создадут государственную дорожно-строительную службу. Служба будет работать на территории республики, в том числе в северных районах. В целом создание государственного предприятия по ремонту дорог обусловлено отсутствием желающих подрядных организаций выполнять ремонт дорог в Северо-Байкальском и Муйском районах.



Новое государственное учреждение, будет непосредственно выполнять ремонт и капитальный ремонт дорог. Кроме того, создание такого предприятия позволит на севере Бурятии наладить запуск асфальтобетонного завода. Поручение о создании дорожного предприятия дал глава Бурятии Алексей Цыденов.



- Создание такого предприятия в северных районах мы обсуждали в последний мой визит в Таксимо и Северобайкальск с местными жителями, убедились, что решение верное и крайне необходимое. Создавать дорожное предприятие нужно незамедлительно, чтобы к началу строительного сезона, оно уже работало в полную силу, - подчеркнул Алексей Цыденов в ходе планерного совещания.



В настоящее время дорожные работы в северных районах Бурятии затруднены из-за отсутствия асфальтобетонного завода и крупных дорожных организаций. Неоднократно в течение двух лет Бурятрегионавтором объявлялись торги на выполнение работ по капитальному ремонту участков автодорог Северобайкальск - Даван и Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо. Однако, за это время ни один подрядчик не изъявил желание выполнить эти работы. Между тем, ситуация с дорогами на севере Бурятии ухудшается.



- На состояние дорог влияет возросший трафик большегрузов, задействованных в модернизации БАМа, и в целом, без асфальтобетонного завода проводить текущий и ямочный ремонт сложно проводить, нет материалов. Нет необходимой техники. Решением проблемы станет создание дорожного предприятия – государственного бюджетного учреждения «Дорожно-строительная служба Республики Бурятия». Служба будет выполнять функции по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автодорог и искусственных сооружений во всей республике, в том числе в северных районах, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.



Работы будут выполнять в рамках государственного задания, финансируемого из дорожного фонда Бурятии. Также планируется передать в оперативное управление учреждению участки дороги в Северо-Байкальском и Муйском районах, сейчас они находятся в ведении Бурятрегионавтодора.



ГБУ «Дорожно-строительная служба Республики Бурятия» будет создана уже в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.

