В ДФО для авиаперевозок закупят около 40 новых воздушных судов

Власть, Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ДФО

На это потратят 55 миллиардов рублей



Дальнему Востоку для организации внутрирегионального авиасообщения выделено 55 миллиардов рублей для закупки 39 воздушных судов. Вопрос повышения транспортной доступности обсудили главы дальневосточных регионов на совещании по подведению итогов работы по социально-экономическому развитию ДФО в 2023 году под председательством вице-премьера правительства России Юрия Трутнева.



Как доложил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков, будут закуплены 8 самолётов «Сухой Суперджет», 10 ЛМС «Байкал», 21 вертолёт Ми-171. Кроме того, начато строительство авиазавода в Комсомольске-на-Амуре, на котором будут производиться ЛМС «Байкал».



В целом за прошлый год по магистральным и межрегиональным маршрутам было перевезено 3,3 миллиона дальневосточников. Объём субсидирования из федерального бюджета авиаперевозок на Дальнем Востоке составил 25 миллиардов рублей.



Для доступности внутрирегионального авиасообщения будет разработан план по увеличению авиаперевозок до 4 миллионов человек к 2030 году. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ДФО.

