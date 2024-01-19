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Власти двух районов Бурятии засудили из-за санзон

Власти двух районов Бурятии засудили из-за санзон
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Там не соблюдалось санитарное законодательство

Республиканское управление Роспотребнадзора обратилось в суд в защиту неопределённого круга лиц. Надзорное ведомство потребовало обязать администрации Северо-Байкальского и Кижингинского районов, а также ООО «Коммунальные системы» (Кижинга) исполнить требования санитарного законодательства.

Поводом для исков послужили сведения об отсутствии проектов зон санитарной охраны на источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, санитарно-эпидемиологических заключений на проекты санзон о соответствии санитарным правилам, а также результаты плановой проверки организации, эксплуатирующей водозаборные сооружения и водопроводные сети.

Служители Фемиды встали на сторону Роспотребнадзора. Власти обоих районов и вышеупомянутое ООО через суд заставили принять меры по разработке и утверждению проектов зон санитарной охраны и получению санитарно-эпидемиологических заключений.
Роспотребнадзор суд

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