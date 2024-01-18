В Бурятии прокуратура проверила районную программу профилактики правонарушений

Проверка прошла в Кабанском районе



В Кабанском районе Бурятии прокуратура провела проверку соблюдения районными властями законодательства при исполнении уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества. В ходе проверки выявили нарушения.



- Выявленные нарушения явились основанием для принятия мер прокурорского реагирования. Так, по результатам рассмотрения представления прокуратуры органом местного самоуправления актуализированы перечни объектов и организаций для отбывания обязательных и исправительных работ. Из них исключены сведения об индивидуальном предпринимателе и обществе с ограниченной ответственностью, прошедших ликвидационные процедуры, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Также была дана правовая оценка положениям муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Кабанского района в 2020-2024 годы». По инициативе прокуратуры в указанную программу включены мероприятия по профилактике преступлений и иных правонарушений, совершаемых лицами, освобождёнными из мест лишения свободы, и осуждёнными к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, - добавили в надзорном органе.



Отмечается, что принятые меры направлены на предупреждение совершения осуждёнными повторных преступлений.





