15 января

14 января

Популярное

В Забайкалье из-за нехватки угля ввели режим повышенной готовности

В Забайкалье из-за нехватки угля ввели режим повышенной готовности
Власть,  Фото:pixabay.com
Мера принята для недопущения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ

Режим повышенной готовности введён на территории Забайкальского края с 12 января в связи с отсутствием нормативного запаса твёрдого топлива на объектах ЖКХ. Соответствующее постановление подписано губернатором региона Александром Осиповым.

- В связи с отсутствием нормативного запаса твёрдого топлива на объектах теплоэнергетического комплекса и возникновением угрозы нарушения условий жизнедеятельности населения, в целях организации контроля за устойчивым функционированием объектов экономики, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, социально значимых объектов, а также усиления контроля за оперативной обстановкой, своевременного реагирования и недопущения возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций в системе жизнеобеспечения населения Забайкальского края, - говорится в постановлении.

В соответствии с постановлением ресурсоснабжающим организациям рекомендовано обеспечить своевременную поставку угля на объекты теплоснабжения, находящиеся в ведении организации, а также органам местного самоуправления усилить контроль за формированием запасов угля.

Кроме того, организациям рекомендовано обеспечить оповещение о возникающих технологических нарушениях, авариях, нештатных ситуациях на объектах теплоэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, запасах угля и его поставках.

Ответственным за исполнением постановления назначен вице-премьер правительства Забайкальского края Алексей Гончаров, сообщили в пресс-службе правительства края.

Забайкальский край

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Путин поддержал предложение врача из Бурятии
Путин поддержал предложение врача из Бурятии
Власть, 12.01.2024
«Так и сделаем, обязательно с правительством договоримся», - заявил президент
В Госдуме раскритиковали решение о массовой «эвакуации» собак в Бурятии из-за эвтаназии
В Госдуме раскритиковали решение о массовой «эвакуации» собак в Бурятии из-за эвтаназии
Власть, 12.01.2024
Депутат Бурматов считает, что это абсолютно неэффективно
Бурятский депутат опроверг информацию об отдыхе в Швейцарии
Бурятский депутат опроверг информацию об отдыхе в Швейцарии
Власть, 12.01.2024
Пётр Мордовской заявил, что всё это выдумки
Президент ОАЭ закрыл на фото главу Бурятии
Президент ОАЭ закрыл на фото главу Бурятии
Власть, 11.01.2024
Алексей Цыденов пообещал привезти магнитик тому, кто найдёт его на снимке 
Бурятия сдала собранные подписи в поддержку Владимира Путина
Бурятия сдала собранные подписи в поддержку Владимира Путина
Власть, 11.01.2024
Все 89 регионов доставили первые партии подписей в центральный избирательный штаб
Евгений Луковников покидает пост зампреда правительства Бурятии
Евгений Луковников покидает пост зампреда правительства Бурятии
Власть, 11.01.2024
Сообщается, что заявление он написал по собственному желанию
Власти Бурятии создали новую организацию
Власти Бурятии создали новую организацию
Власть, 11.01.2024
Она займётся поддержкой ТОС
В Забайкалье назначили нового министра экономики
В Забайкалье назначили нового министра экономики
Власть, 10.01.2024
Жаргалма Бадмажапова избавилась от приставки «и.о.»
Путин созвонился с девочкой, которой подарил поездку на Байкал
Путин созвонился с девочкой, которой подарил поездку на Байкал
Власть, 10.01.2024
8-летняя Кристина провела на озере несколько дней
Мэрию Улан-Удэ обязали заняться бесхозным водопроводом
Мэрию Улан-Удэ обязали заняться бесхозным водопроводом
Власть, 10.01.2024
Год назад там 37 часов устраняли аварию
В Бурятии ушёл из жизни Борис Данилов
В Бурятии ушёл из жизни Борис Данилов
Власть, 10.01.2024
Политик был первым полпредом президента РФ в республике
В Улан-Удэ прокуратура выявила нарушение закона в сфере закупок
В Улан-Удэ прокуратура выявила нарушение закона в сфере закупок
Власть, 08.01.2024
Обнаружено нарушение порядка представления отчётности об объёме закупок

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^