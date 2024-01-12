В Бурятии с муниципальными работниками заключили не те трудовые договоры

Нарушения обнаружила прокуратура



Прокуратура Баргузинского района Бурятии выявила нарушения трудового законодательства в деятельности муниципального казенного учреждения.



- Установлено, что вопреки требованиям ст. 15 Трудового кодекса РФ с 24 гражданами работодатель вместо трудовых договоров заключил договоры возмездного оказания услуг. Тем самым ограничив работников в праве на получение социальных гарантий, связанных с трудовыми правоотношениями, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Прокурор района внёс главе Баргузинского района представление об устранении нарушений закона. После этого трудовые договоры оформлены в предусмотренном порядке.



Директор учреждения привлечён к административной ответственности по ч. 4 ст.5.27 КоАП РФ «Заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем».

