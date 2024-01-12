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Бурятский депутат опроверг информацию об отдыхе в Швейцарии

Бурятский депутат опроверг информацию об отдыхе в Швейцарии
Власть,  Фото:страница Петра Мордовского
Пётр Мордовской заявил, что всё это выдумки

Бывший зампред правительства Бурятии по безопасности, а ныне председатель комитета Народного Хурала по госустройству Пётр Мордовской опроверг информацию о том, что отдыхал в новогодние праздники в Швейцарии.

9 января Telegram-канал БурКОПсоюз со ссылкой на неназванные источники сообщил о «швейцарском отпуске» Мордовского. По этому поводу авторы поста обращались к главе Бурятии и председателю Хурала: «Алексей Самбуевич, Владимир Анатольевич, ждём реакции!»

Накануне, 11 января, Пётр Мордовской прокомментировал информацию на своей странице в соцсети. «Что-то некоторых волнует, как я провёл новогодние праздники. Забавно, конечно, наблюдать за выдумщиками. Кто во что горазд», - написал он.

Мордовской заявил, что Новый год отметил не за рубежом, а в Бурятии – конкретно, в Энхалуке. Он поделился, что на Байкале порыбачил со старшим братом и, хоть рыбу не поймал, «получил массу удовольствия».

«Родные тропинки в лесу, рыбалка, речки, заливы Байкала – то, к чему всегда тянется душа. Здесь все знакомо и родное. Самое ценное и дорогое для меня», - заверил он.

К посту он прикрепил несколько фотографий с зимнего Байкала и заснеженного леса.



Справка:

Пётр Мордовской родился в селе Никольск Кабанского района Бурятии в 1962 году. Окончил факультет механизации сельского хозяйства в Бурятском сельскохозяйственном институте. Некоторое время работал в совхозе. Затем по направлению комсомола обучался на Свердловских высших курсах МВД СССР.

С 1985 года служил в органах МВД: на розыскной работе, оперуполномоченным в ОВД Улан-Удэ, в аппарате уголовного розыска. В 1995 году был назначен заместителем начальника отдела уголовного розыска Бурятии. Затем, после окончания академии МВД РФ, получил должность начальника управления уголовного розыска. Начальник криминальной милиции являлся также первым замминистром внутренних дел Бурятии.

В 2008 году был назначен помощником президента Бурятии по вопросам борьбы с преступностью и коррупцией. Позже перешёл на пост заместителя руководителя администрации главы и правительства Бурятии по взаимодействию с правоохранительными органами.

С апреля 2017 года работал зампредом правительства Бурятии по вопросам безопасности. Покинул пост 15 сентября 2023 года.

С сентября 2023 года – депутат Народного Хурала, где возглавляет комитет по госустройству.

Награждён медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени за раскрытие громкого убийства инкассаторов, а также медалью «По зову долга и сердца», медалью ордена «Трудовая доблесть». 
депутаты Народного Хурала

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