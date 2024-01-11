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Бурятия сдала собранные подписи в поддержку Владимира Путина

Бурятия сдала собранные подписи в поддержку Владимира Путина
Власть, 
Все 89 регионов доставили первые партии подписей в центральный избирательный штаб

Продолжается избирательная кампания выборов президента России. На сайте Владимира Путина сообщается, что все 89 регионов России доставили в центральный штаб первые партии подписей.

Напомним, Владимир Путин стал первым заявившимся кандидатом на выборах президента страны. Причём он пошёл на выборы как самовыдвиженец, что предполагает обязанность собрать не менее 300 тысяч подписей до конца января.

В Бурятии этот процесс начался ещё до Нового Года. Контролировал его созданный в республике региональный избирательный штаб Владимира Путина. Сбор подписей за кандидата проходил по всей республике и сопровождался пикетами активистов, волонтеров и общественников.

- Мы провели большую работу. Люди с удовольствием участвовали, ставили свои подписи. Потому что все понимают, как важно сегодня сохранить нашу страну. Эти выборы, на мой взгляд, самые важные, если учитывать то, что происходит в мире, то давление, которое испытывает наша страна. Поэтому я сам добровольно вызвался участвовать в сборе подписей. И я рад, что стал частью такой огромной работы, развернутой по всей стране, - говорит волонтёр Никита Машанов.

Между тем, председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что 1 января 2024 года завершился срок выдвижения кандидатов на должность президента Российской Федерации. Всего в ЦИК России поступило 33 уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов: 9 – от политических партий, 24 – от граждан, заявивших о своем самовыдвижении.

Определились с кандидатами и основные политические партии России. От ЛДПР выдвинули Леонида Слуцкого, от «Новых Людей» - Владислава Даванкова. ЦИК России 5 января зарегистрировал их в качестве кандидатов на должность президента.

КПРФ выдвинула Николая Харитонова. «Справедливая Россия» решила никого не выдвигать и поддержать кандидатуру Владимира Путина. Штабы всех других кандидатов, за исключением Владимира Путина, активности в Бурятии пока не проявляют.

Напомним, голосование на выборах президента продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Путин выборы

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