Она займётся поддержкой ТОС
В Бурятии появилась новая автономная некоммерческая организация (АНО) – ресурсный центр поддержки территориального общественного самоуправления. Соответствующее постановление за подписью и. о. зампреда правительства РБ Ивана Альхеева опубликовали накануне, а контроль за его исполнением возложили на контрольный комитет главы республики.
Устав АНО должны утвердить в течение месяца, а Минимущества Бурятии обязали подыскать для неё помещение за десять дней. Кроме того, предстоит зарегистрировать учредительные документы и провести другие мероприятия, связанные с созданием центра.
Власти Бурятии создали новую организацию
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