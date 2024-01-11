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Власти Бурятии создали новую организацию

Власти Бурятии создали новую организацию
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Она займётся поддержкой ТОС

В Бурятии появилась новая автономная некоммерческая организация (АНО) – ресурсный центр поддержки территориального общественного самоуправления. Соответствующее постановление за подписью и. о. зампреда правительства РБ Ивана Альхеева опубликовали накануне, а контроль за его исполнением возложили на контрольный комитет главы республики.

Устав АНО должны утвердить в течение месяца, а Минимущества Бурятии обязали подыскать для неё помещение за десять дней. Кроме того, предстоит зарегистрировать учредительные документы и провести другие мероприятия, связанные с созданием центра.
правительство РБ ТОС

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