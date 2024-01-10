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В Бурятии ушёл из жизни Борис Данилов

В Бурятии ушёл из жизни Борис Данилов
Власть,  Фото:администрация УОБО
Политик был первым полпредом президента РФ в республике

В Бурятии на 73 году жизни ушёл из жизни Борис Васильевич Данилов. Борис Данилов занимал должность главного федерального инспектора республики с сентября 2000 года. В 2009 он был освобождён от должности в связи с переводом на работу в правительство Иркутской области. Он был назначен на должность вице-губернатора Иркутской области, главы Усть-Ордынского Бурятского округа.

С 2022 года Борис Васильевич занимал должность помощника министра спорта и молодёжной политики Бурятии, действующего на общественных началах. Борис Васильевич всегда поддерживал спорт, в молодости занимался боксом, был председателем наблюдательного совета одной из городских спортивных школ, а также принимал активное участие в спортивной жизни нашей республики.

- Буквально 29 декабря 2023 Борис Васильевич провёл встречу среди ветеранов бокса по случаю 89-летия Владимира Константиновича Сафронова в МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва №11», где обсудили организационные моменты празднования 90-летия нашего земляка, первого Олимпийского чемпиона СССР по боксу, - сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики РБ.

Прощание состоится 11 января в Улан-Удэ. Вынос пройдёт на ул. Жердева, 93, в 9:30 в здании лукодрома.
Бурятия некролог смерть политика

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