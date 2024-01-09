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Путин исполнил мечту 8-летней девочки побывать на Байкале

Путин исполнил мечту 8-летней девочки побывать на Байкале
Власть, 
«Я счастлива!» - призналась девочка

Владимир Путин исполнил новогоднее желание восьмилетней Кристины из Южно-Сахалинска. Девочка мечтала побывать на озере Байкал, об этом она написала на шарике, который вытянул президент России с «Ёлки желаний» (0+).

Мечта девочки исполнилась в новогодние выходные. Она побывала на Байкале со стороны Иркутской области. Кадры посещения озера показали в эфире телеканала «Россия 24» 7 января.

- Байкал, привет! Я счастлива! Ура! – воскликнула Кристина, погуляв по льду озера.

В «президентскую» поездку девочка отправилась вместе с мамой и папой. Семье провели экскурсию по посёлку Листвянка, где они посетили нерпинарий. Также Кристину и её родителей свозили в Байкальский музей и в архитектурно-этнографический музей «Тальцы».

На «Ёлке желаний», помимо шара Кристины, президент вытянул желание 11-летнего Никиты из Костромской области, который мечтал побывать в Эрмитаже, и 13-летней петербурженки Ксюши, которая хотела попробовать себя в журналистике. Их мечты также исполнились.

Ради разговора с Ксенией Владимир Путин прервал заседание совета по нацпроектам. В беседе с ней он посоветовал быть честным журналистом и подавать правдивую информацию.

Путин Байкал Новый год

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