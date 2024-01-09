«Я счастлива!» - призналась девочка
Владимир Путин исполнил новогоднее желание восьмилетней Кристины из Южно-Сахалинска. Девочка мечтала побывать на озере Байкал, об этом она написала на шарике, который вытянул президент России с «Ёлки желаний» (0+).
Мечта девочки исполнилась в новогодние выходные. Она побывала на Байкале со стороны Иркутской области. Кадры посещения озера показали в эфире телеканала «Россия 24» 7 января.
- Байкал, привет! Я счастлива! Ура! – воскликнула Кристина, погуляв по льду озера.
В «президентскую» поездку девочка отправилась вместе с мамой и папой. Семье провели экскурсию по посёлку Листвянка, где они посетили нерпинарий. Также Кристину и её родителей свозили в Байкальский музей и в архитектурно-этнографический музей «Тальцы».
На «Ёлке желаний», помимо шара Кристины, президент вытянул желание 11-летнего Никиты из Костромской области, который мечтал побывать в Эрмитаже, и 13-летней петербурженки Ксюши, которая хотела попробовать себя в журналистике. Их мечты также исполнились.
Ради разговора с Ксенией Владимир Путин прервал заседание совета по нацпроектам. В беседе с ней он посоветовал быть честным журналистом и подавать правдивую информацию.
Путин исполнил мечту 8-летней девочки побывать на Байкале
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 09.01.2024
«Я счастлива!» - призналась девочка
Власть, 08.01.2024
Обнаружено нарушение порядка представления отчётности об объёме закупок
Власть, 05.01.2024
На «Бирже губернаторов»
Общество, 04.01.2024
До выборов президента остаётся два с половиной месяца
Власть, 01.01.2024
Школа построена в рамках национального проекта «Образование»
Власть, 01.01.2024
В видеообращении Алексей Цыденов заявил, что вся Бурятия объединилась ради одной цели
Власть, 30.12.2023
Он обвиняется в служебном подлоге
Его вручат награждённым почётной грамотой губернатора
Юрий Трутнев ознакомился с ходом восстановления социальной инфраструктуры
Андрею Ларионову 34 года
Коллектив не верит, что их руководитель участвовал в каких-либо «смутных схемах»
Виновника привлекли к административной ответственности
Они состоятся 26 июня
Он продлится в течение новогодних праздников
Новый руководитель прибыл из Амурской области