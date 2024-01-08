В Улан-Удэ прокуратура выявила нарушение закона в сфере закупок

Обнаружено нарушение порядка представления отчётности об объёме закупок



Прокуратура Советского района Улан-Удэ провела мониторинг сведений единой информационной системы на предмет соблюдения заказчиками требований законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг. В ходе проверки выявили нарушение порядка представления отчётности об объёме закупок, сообщила прокуратура Бурятии.



- Установлено, что два государственных бюджетных учреждения в установленный федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» срок не разместили отчёты об объёме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, - говорится в сообщении.



По постановлениям прокуратуры района должностных лиц бюджетных учреждений привлекли к административной ответственности по ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ «Размещение должностным лицом заказчика в единой информационной системе в сфере закупок информации с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок». Им назначен штраф в 15 тысяч рублей и предупреждение.



В ходе прокурорской проверки нарушения законодательства устранили.

