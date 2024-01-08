Обнаружено нарушение порядка представления отчётности об объёме закупок
Прокуратура Советского района Улан-Удэ провела мониторинг сведений единой информационной системы на предмет соблюдения заказчиками требований законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг. В ходе проверки выявили нарушение порядка представления отчётности об объёме закупок, сообщила прокуратура Бурятии.
- Установлено, что два государственных бюджетных учреждения в установленный федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» срок не разместили отчёты об объёме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, - говорится в сообщении.
По постановлениям прокуратуры района должностных лиц бюджетных учреждений привлекли к административной ответственности по ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ «Размещение должностным лицом заказчика в единой информационной системе в сфере закупок информации с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок». Им назначен штраф в 15 тысяч рублей и предупреждение.
В ходе прокурорской проверки нарушения законодательства устранили.
В Улан-Удэ прокуратура выявила нарушение закона в сфере закупок
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 08.01.2024
Обнаружено нарушение порядка представления отчётности об объёме закупок
Власть, 05.01.2024
На «Бирже губернаторов»
Общество, 04.01.2024
До выборов президента остаётся два с половиной месяца
Власть, 01.01.2024
Школа построена в рамках национального проекта «Образование»
Власть, 01.01.2024
В видеообращении Алексей Цыденов заявил, что вся Бурятия объединилась ради одной цели
Власть, 30.12.2023
Он обвиняется в служебном подлоге
Его вручат награждённым почётной грамотой губернатора
Юрий Трутнев ознакомился с ходом восстановления социальной инфраструктуры
Андрею Ларионову 34 года
Коллектив не верит, что их руководитель участвовал в каких-либо «смутных схемах»
Виновника привлекли к административной ответственности
Они состоятся 26 июня
Он продлится в течение новогодних праздников
Новый руководитель прибыл из Амурской области
Общество, 28.12.2023
Рада Русских нацелилась на кресло главы государства