В Бурятии районная администрация забыла отправить ответ по обращению

Виновника привлекли к административной ответственности



Прокуратура проверила выявила нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности администрации Джидинского района Бурятии.



- Установлено, что заявление местной жительницы поступило в администрацию района в августе 2023 года. После разрешения обращения работник органа местного самоуправления ответ по адресу, указанному заявителем, не направил, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Главе администрации получил представление районного прокурора.



Виновника привлекли к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». Ему назначено предупреждение.

