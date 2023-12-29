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В Бурятии районная администрация забыла отправить ответ по обращению

В Бурятии районная администрация забыла отправить ответ по обращению
Власть,  Фото:pixabay.com
Виновника привлекли к административной ответственности

Прокуратура проверила выявила нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности администрации Джидинского района Бурятии.

- Установлено, что заявление местной жительницы поступило в администрацию района в августе 2023 года. После разрешения обращения работник органа местного самоуправления ответ по адресу, указанному заявителем, не направил, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Главе администрации получил представление районного прокурора.

Виновника привлекли к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». Ему назначено предупреждение. 
прокуратура

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